Dubaï accueille 9,88 millions de visiteurs internationaux au premier semestre 2025

DUBAÏ, 3 août 2025 (WAM) – Dubaï enregistre une hausse de 6 % de ses visiteurs internationaux au premier semestre 2025, avec 9,88 millions de touristes.

Sous l’impulsion de partenariats solides entre les secteurs public et privé et grâce à une stratégie de marketing mondial ambitieuse, Dubaï a accueilli 9,88 millions de visiteurs internationaux ayant passé au moins une nuit entre janvier et juin 2025, soit une hausse de 6 % par rapport à la même période en 2024, selon les données publiées par le Département de l’Économie et du Tourisme de Dubaï (DET).

Son Altesse le Cheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, prince héritier de Dubaï, vice-premier ministre, ministre de la Défense et président du Conseil exécutif de Dubaï, a déclaré : « Dubaï continue d'établir de nouveaux records en matière de fréquentation touristique, traduisant la vision stratégique de Son Altesse le Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-président, Premier ministre et souverain de Dubaï, qui vise à faire de la ville une capitale mondiale du commerce et du tourisme. »

Les marchés du Golfe et de la région MENA représentent ensemble 26 % des arrivées, avec respectivement 1,51 million (15 %) et 1,12 million (11 %) de visiteurs. L’Europe occidentale est le principal marché émetteur avec 2,12 millions de visiteurs (22 %), suivie par l’Europe de l’Est et la CEI (15 %), l’Asie du Sud (15 %), l’Asie du Nord-Est et du Sud-Est (9 %), les Amériques (7 %), l’Afrique (4 %) et l’Australasie (2 %).

La capacité hôtelière de Dubaï a continué de s’étendre avec l’ouverture de nouveaux établissements tels que le Jumeirah Marsa Al Arab, le Cheval Maison à Expo City, le Biltmore Hotel Villas à Al Barsha et le Vida Dubai Mall au centre-ville. Au premier semestre 2025, le taux d’occupation moyen des hôtels a atteint 80,6 %, contre 78,7 % en 2024. Les nuitées ont augmenté de 4 % pour atteindre 22,24 millions, avec une durée moyenne de séjour de 3,71 nuits. Le tarif journalier moyen (ADR) s’est établi à 584 AED (+5 %) et le revenu par chambre disponible (RevPAR) à 471 AED (+7 %).

Le secteur de la gastronomie a été mis en lumière par la quatrième édition du Guide MICHELIN Dubaï, dévoilé en mai. Deux restaurants de la ville figurent dans la liste des 50 meilleurs au monde : Trèsind Studio (n°27 et meilleur restaurant du Moyen-Orient) et Orfali Bros (n°37). Trèsind Studio devient également le premier restaurant indien à obtenir trois étoiles MICHELIN. Le chef Björn Frantzén devient le premier à obtenir trois étoiles MICHELIN dans trois établissements différents, dont FZN à Dubaï.

La ville a également été nommée première destination certifiée "Autism Friendly" de l’hémisphère oriental en avril 2025. Elle a par ailleurs été désignée meilleure ville au monde pour les femmes voyageant seules par InsureMyTrip.

Enfin, le Bureau des congrès de Dubaï (DBE) a sécurisé 249 événements internationaux qui devraient attirer plus de 127 000 délégués dans les années à venir, consolidant ainsi la position de Dubaï comme centre stratégique des événements d’affaires dans la région.