Le commerce extérieur non pétrolier d'Abou Dhabi en hausse de 34,7 % au premier semestre 2025

Abou Dhabi : le commerce extérieur non pétrolier atteint 195,4 milliards AED au premier semestre 2025, en hausse de 34,7 %

ABOU DHABI, 3 août 2025 (WAM) – Le commerce extérieur non pétrolier de l’émirat d’Abou Dhabi a poursuivi sa trajectoire de croissance, enregistrant une performance solide au cours du premier semestre 2025 (de janvier à juin), avec une hausse de 34,7 % pour atteindre 195,4 milliards AED, contre 145 milliards AED durant la même période en 2024, selon les statistiques publiées aujourd’hui par l’Administration générale des douanes d’Abou Dhabi.

Cette progression témoigne de la résilience et du dynamisme de l’économie d’Abou Dhabi, soutenue par l’efficacité de ses infrastructures et le développement de services logistiques de pointe, qui facilitent les flux commerciaux et assurent une circulation fluide des marchandises aux postes frontières.

Au cours des six premiers mois de 2025, les exportations non pétrolières ont enregistré une croissance remarquable de 64 %, atteignant 78,5 milliards AED, contre 47,9 milliards AED au premier semestre 2024. Les importations ont augmenté de 15 %, totalisant 80 milliards AED contre 70 milliards AED précédemment. Les réexportations ont, quant à elles, progressé de 35 %, dépassant les 36 milliards AED contre 26,6 milliards AED à la même période de l’an dernier.

Cette hausse du volume du commerce extérieur hors hydrocarbures souligne la solidité des stratégies de diversification économique d’Abou Dhabi, appuyées par des politiques prospectives et des investissements majeurs dans des secteurs clés. Ces efforts collectifs renforcent la position de l’émirat en tant que carrefour régional et mondial du commerce et de la logistique.

Ahmed Jasim Al Zaabi, président du Département du développement économique d’Abou Dhabi (ADDED), a déclaré : « La performance soutenue du commerce extérieur non pétrolier au premier semestre 2025 confirme notre statut de puissance économique mondiale, reliant l’Est à l’Ouest, le Nord au Sud. Notre croissance constante, malgré les défis que connaît le commerce international, reflète la pertinence de notre planification économique à long terme, l’efficacité de l’exécution des politiques et notre engagement envers un échange libre et équitable de biens, de services et d’innovations. »

Il a ajouté : « Nous redoublons d’efforts pour positionner Abou Dhabi parmi les économies les plus accueillantes au monde pour les affaires, en simplifiant les procédures commerciales, en déployant des systèmes intelligents et en intégrant les services pour fluidifier les échanges et accélérer leur efficacité, consolidant ainsi notre rôle de centre mondial du commerce et de l’investissement et de maillon stratégique dans les chaînes d’approvisionnement internationales. »

Pour sa part, Rashed Lahej Al Mansoori, directeur général des Douanes d’Abou Dhabi, a souligné : « La croissance du commerce extérieur non pétrolier au premier semestre 2025 reflète le succès des stratégies économiques d’Abou Dhabi, ainsi que l’efficacité des efforts déployés par l’administration des douanes, en collaboration avec ses partenaires stratégiques, pour faciliter les échanges commerciaux. Ces efforts reposent sur l’adoption de systèmes avancés, l’innovation et les technologies numériques. »

Il a réaffirmé l’engagement des Douanes d’Abou Dhabi à développer un écosystème douanier proactif et agile, capable de soutenir les chaînes d’approvisionnement mondiales et de renforcer la compétitivité de l’émirat en tant que plateforme régionale et internationale pour le commerce et les affaires.

« Les Douanes d’Abou Dhabi demeurent déterminées à offrir des services et des procédures de classe mondiale qui accélèrent les opérations de dédouanement et favorisent l’intégration avec les partenaires locaux et internationaux, soutenant ainsi une croissance durable, une économie d’avenir, et la position d’Abou Dhabi sur la carte mondiale du commerce », a-t-il conclu.