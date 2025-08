L’ISAM salue le décret-loi du Président des Émirats arabes unis portant création de l’Autorité nationale de lutte contre les stupéfiants

ABOU DHABI, 3 août 2025 (WAM) – La Société internationale de médecine des addictions (ISAM) a salué le décret-loi fédéral promulgué par le Président Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan portant création de l’Autorité nationale de lutte contre les stupéfiants, le qualifiant d’outil essentiel et efficace renforçant la qualité des efforts des Émirats arabes unis dans la lutte contre les stupéfiants et les substances psychotropes, ainsi que dans l’éradication de leurs sources.

Dans un communiqué, l’ISAM a affirmé que ce décret vient consolider l’approche globale et rigoureuse adoptée par les Émirats arabes unis pour faire face à la menace mondiale que représente la toxicomanie.

L’organisation a souligné que les Émirats arabes unis actualisent en permanence leur législation en matière de lutte contre les drogues, tout en intensifiant leurs efforts sur les plans sécuritaire, préventif, thérapeutique et de sensibilisation, ce qui a contribué de manière significative à contenir ce fléau.

Le Dr Hamad Al Ghafri, président de l’ISAM et membre du conseil d’administration de l’American Society of Addiction Medicine (ASAM), a indiqué que la création de l’Autorité nationale de lutte contre les stupéfiants constitue un cadre intégré pour l’élaboration de politiques et de stratégies de lutte contre la toxicomanie, incluant des mécanismes de prévention, de traitement et de réinsertion.

Il a ajouté que les pouvoirs juridiques conférés à l’Autorité joueront un rôle crucial dans le renforcement des efforts et des institutions nationales œuvrant sans relâche à l’éradication des sources de drogues et à la lutte contre ceux qui ciblent la jeunesse du pays.

Le Dr Al Ghafri a précisé que le mandat de l’Autorité repose sur plusieurs piliers fondamentaux, notamment la réduction de l’offre et de la demande de drogues en démantelant les réseaux de trafic, le renforcement des systèmes de traitement et de réhabilitation afin de réintégrer les anciens toxicomanes dans leur environnement familial et social, ainsi que l’amélioration des cadres juridiques et de la recherche scientifique dédiée.

« Ces efforts soutiendront les initiatives communautaires de prévention, la mise en place d’un système national unifié de surveillance, ainsi que la coopération internationale en matière de formation et de renforcement des capacités. Ces piliers sont essentiels pour instaurer une approche intégrée qui conjugue prévention, sécurité et thérapie afin de traiter efficacement toutes les dimensions du phénomène de la drogue », a-t-il ajouté.

Le Dr Al Ghafri a réaffirmé l’engagement de l’ISAM à soutenir toutes les initiatives et programmes liés à la lutte contre les stupéfiants et les substances psychotropes, tout en renforçant la coordination et la coopération, et en promouvant les efforts visant à bâtir des sociétés sûres et sans drogue.