LE PARLEMENT ARABE CONDAMNE L'INTRUSION DE MINISTRES ISRAÉLIENS DANS LA MOSQUÉE AL-AQSA

LE CAIRE, 3 août 2025 (WAM) — Le Parlement arabe a condamné l'intrusion de groupes de colons dans la mosquée Al-Aqsa, accompagnés de ministres israéliens dirigés par le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, qui ont effectué des rituels provocateurs sous la protection des forces israéliennes.

Le Parlement a qualifié cet acte de violation du statu quo historique et juridique en vigueur à Jérusalem, et de provocation flagrante des sentiments des musulmans, avertissant que de telles actions visent à transformer le conflit en un affrontement religieux mettant en péril la paix et la sécurité internationales.

Il a également affirmé que ces violations s’inscrivent dans le prolongement du génocide en cours à Gaza, ainsi que de la politique d’annexion et de déplacement menée en Cisjordanie, tenant le gouvernement israélien pour pleinement responsable et appelant la communauté internationale à intervenir pour faire cesser ces transgressions et garantir une protection internationale au peuple palestinien et à ses lieux saints.

Le Parlement arabe a réitéré sa position ferme en faveur du droit du peuple palestinien à établir un État indépendant avec Jérusalem-Est pour capitale, rejetant toute tentative de modification de l’identité de la ville par la force.