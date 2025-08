La Banque centrale des Émirats arabes unis publie son Rapport sur la stabilité financière 2024

ABOU DHABI, 4 août 2025 (WAM) – La Banque centrale des Émirats arabes unis (CBUAE) a publié son Rapport sur la stabilité financière 2024, qui présente une évaluation complète de la stabilité du système financier et des évolutions sectorielles, dans un contexte mondial marqué par des défis et des risques accrus.

Le rapport confirme la solidité du secteur bancaire émirien, soutenue par des coussins de capital et de liquidité robustes, une amélioration de la qualité des actifs et une croissance continue. Les risques pesant sur la stabilité financière aux Émirats sont restés globalement contenus et stables, grâce aux fondamentaux économiques solides, à des politiques prudentes et à une gestion efficace des risques.

Le document examine les tendances macroéconomiques nationales et mondiales, les conditions des marchés financiers, les performances sectorielles et les évolutions réglementaires, avec un accent particulier sur la résilience du système et les risques émergents.

Il réaffirme également l’engagement de la CBUAE en faveur d’une surveillance proactive des risques, de l’innovation et de la transparence, tout en soutenant la résilience du système financier et en renforçant la coopération avec ses partenaires locaux et internationaux pour consolider la position des Émirats arabes unis en tant que place financière mondiale de premier plan.



La bonne performance du système financier a contribué à renforcer la résilience économique du pays. Le PIB réel des Émirats arabes unis a progressé de 4 % en 2024, porté par la dynamique du secteur non pétrolier, moteur essentiel de la diversification économique. Les perspectives de croissance restent positives, avec des prévisions de 4,4 % en 2025 et de 5,4 % en 2026.

L’année 2024 a été marquée par une stabilité notable des conditions financières dans le pays. Une avancée majeure a été l’opérationnalisation du Conseil de stabilité financière des Émirats arabes unis, présidé par Son Altesse Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-président, vice-premier ministre, président de la Cour présidentielle, président de la Banque centrale et du Conseil de stabilité financière.

Ce développement constitue une étape décisive pour renforcer la coordination entre les parties prenantes, activer la surveillance des risques systémiques, faciliter l’évaluation des risques émergents et rationaliser les réponses politiques face aux risques transversaux.



En 2024, la Banque centrale a renforcé ses cadres réglementaires et prudentiels en mettant en œuvre de nouveaux outils macroprudentiels, en consolidant les exigences en matière de cybersécurité, en progressant dans le domaine de la finance durable et en élargissant l’évaluation des risques liés aux changements climatiques, conformément aux meilleures pratiques internationales.

Les tests de résistance approfondis menés par la CBUAE ont confirmé la capacité des banques émiriennes à absorber des chocs macroéconomiques, à maintenir l’octroi de crédits dans des scénarios défavorables hypothétiques, et à conserver des niveaux de capital et de liquidité supérieurs aux exigences minimales, illustrant la résilience du secteur bancaire face aux risques mondiaux.



Le secteur des institutions financières non bancaires (IFNB) a enregistré des résultats positifs à plusieurs niveaux. Le secteur de l’assurance est resté solide, avec des positions de solvabilité adéquates et une croissance notable de 21,4 %, portant les primes brutes émises à 64,8 milliards d’AED, renforçant ainsi les droits des assurés.

Les sociétés financières ont maintenu une capitalisation adéquate avec une amélioration de leur liquidité, tandis que les bureaux de change ont continué à faire preuve de résilience et de stabilité opérationnelle.

Par ailleurs, 2024 a été marquée par une accélération de la transformation numérique, comme en témoignent l’adoption croissante des technologies financières (FinTech), l’essor des paiements numériques, l’élargissement des services bancaires et l’intégration de l’intelligence artificielle et de l’analyse des données.

La CBUAE a poursuivi le développement des infrastructures nationales de paiement et de règlement avec le lancement du système de carte nationale « Jaywan », la généralisation de la plateforme de paiement instantané « Aani », ainsi que les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la monnaie numérique de banque centrale (CBDC) « Dirham numérique », autant d’initiatives ayant renforcé l’efficacité et la résilience du système financier.



Le rapport anticipe une trajectoire positive pour le système financier émirien, portée par des fondamentaux économiques solides, une gestion économique prudente et les efforts continus de la Banque centrale pour renforcer la résilience, la surveillance proactive, l’innovation et la transparence.

Khaled Mohamed Balama, gouverneur de la CBUAE, a déclaré :« Les Émirats arabes unis ont maintenu des conditions économiques et financières solides en 2024, malgré l’intensification des défis économiques mondiaux, grâce à la croissance nationale et à la robustesse du système bancaire.

À la Banque centrale, nous restons fermement engagés à progresser vers la réalisation de la vision de notre sage direction, des plans de développement nationaux et de nos objectifs stratégiques, à travers le développement du cadre réglementaire et prudentiel du système financier, afin d’assurer une résilience durable, de renforcer la stabilité financière et économique, et de soutenir l’élan de croissance et de prospérité des Émirats arabes unis. »