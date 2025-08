Le Sommet des gouvernements mondiaux et FTI Consulting publient un rapport sur l'efficacité gouvernementale

DUBAÏ, 4 août 2025 (WAM) – Le Sommet des gouvernements mondiaux (World Governments Summit - WGS), en collaboration avec FTI Consulting, Inc., a publié aujourd’hui un nouveau rapport mondial intitulé « Libérer l’efficacité : stratégies innovantes pour les opérations gouvernementales ». Ce rapport propose une vision audacieuse et pragmatique destinée aux gouvernements souhaitant renforcer leur résilience nationale, améliorer la prestation des services publics et renforcer la confiance des citoyens à travers une plus grande efficacité.

Le rapport met en lumière les défis croissants auxquels sont confrontés les gouvernements à travers le monde, allant des pressions budgétaires aux bouleversements technologiques, en passant par des attentes citoyennes de plus en plus élevées. Il propose une transformation fondée sur trois leviers stratégiques :

Une gouvernance agile et une déréglementation dynamique ; L’optimisation radicale des opérations publiques ; Un financement innovant reposant sur les mécanismes de captation de valeur.

Reem Baggash, directrice générale adjointe chargée de la stratégie, du contenu et de la communication au WGS, a déclaré : « Libérer l’efficacité est un appel à l’action pour les gouvernements du monde entier. Il s’agit de repenser leurs systèmes administratifs et financiers afin de suivre le rythme du changement et de répondre aux besoins de demain. L’efficacité n’est plus un luxe, c’est une nécessité. Le WGS demeure engagé à fournir aux décideurs les cadres, données et outils nécessaires pour construire des modèles gouvernementaux plus agiles, résilients et impactants. »

Le rapport, fondé sur des recherches internationales, des avis d’experts et des exemples de bonnes pratiques issues notamment des Émirats arabes unis, du Danemark et du Royaume-Uni, démontre comment les gouvernements peuvent faire plus avec moins, tout en améliorant la productivité du secteur public et la satisfaction des citoyens.

1. L’efficacité du secteur public, un levier économique

Les dépenses publiques représentent en moyenne 32 % du PIB. Des modèles de régulation plus adaptatifs et orientés vers les résultats sont en cours d’adoption, avec des outils tels que la régulation fondée sur des principes, les laboratoires de politiques publiques (policy labs) et les bacs à sable réglementaires (regulatory sandboxes) permettant une innovation réglementaire accélérée et un apprentissage en temps réel. Le Danemark et le Royaume-Uni affichent des résultats mesurables grâce à ces approches.

2. L’intelligence artificielle au service de l’administration

Jusqu’à 84 % des transactions de service répétitives, réparties sur plus de 200 fonctions gouvernementales, pourraient être automatisées grâce à l’IA, libérant ainsi du temps pour les tâches stratégiques et améliorant la réactivité des services. Les exemples des Émirats arabes unis et du Danemark illustrent les économies substantielles en main-d’œuvre et la réduction de la charge administrative permises par l’automatisation des processus.

3. Une approche centrée sur le citoyen

Les données de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) indiquent un taux de satisfaction moyen d’environ 70 % pour les services de santé, d’éducation et de justice, contre seulement 60 % pour les services administratifs. Cet écart souligne la nécessité urgente d’une conception des services centrée sur le citoyen et d’une innovation numérique accrue.

4. Des outils de financement innovants

Les gouvernements explorent de nouvelles solutions de financement telles que les obligations à impact social, les obligations numériques reposant sur la technologie blockchain, ou encore les obligations vertes. Ces instruments favorisent une gestion budgétaire plus transparente et plus efficace.



Antoine Nasr, directeur général senior et responsable de FTI Consulting au Moyen-Orient, a déclaré : « Les gouvernements font face à un mandat complexe : faire plus avec moins – et plus rapidement. Cette étude montre que la productivité du secteur public est passée du statut d’option à celui de condition essentielle pour la résilience économique et la compétitivité nationale. »

Le rapport conclut que l’efficacité ne se résume plus à la réduction des coûts : elle constitue un levier stratégique permettant aux gouvernements de répondre aux défis futurs, d’accélérer l’innovation et d’offrir des résultats plus humains et plus concrets. Un changement culturel profond est en cours dans le secteur public, valorisant l’expérimentation, récompensant l’innovation et redéfinissant le succès par son impact réel plutôt que par la seule conformité.

Le Sommet des gouvernements mondiaux est une plateforme mondiale dédiée à la prospective gouvernementale. Il anticipe les grandes tendances mondiales, identifie les opportunités et les défis clés, et propose des solutions innovantes pour inspirer la transformation du secteur public.

FTI Consulting, Inc. est un cabinet de conseil international de premier plan, spécialisé dans l’accompagnement des organisations en période de crise et de transformation, avec plus de 8 100 collaborateurs répartis dans 33 pays et territoires.