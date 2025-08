Le Salon international de la chasse et de l’équitation d’Abou Dhabi débutera le 30 août

ABOU DHABI, 4 août 2025 (WAM) – Le Groupe ADNEC a annoncé que les préparatifs sont en cours pour accueillir la 22e édition du Salon international de la chasse et de l’équitation d’Abou Dhabi (ADIHEX), qui s’annonce comme la plus vaste et la plus ambitieuse de l’histoire de l’événement.

Placée sous le patronage de Son Altesse Cheikh Hamdan bin Zayed Al Nahyan, représentant du Souverain dans la région d'Al Dhafra et président du Club des fauconniers des Émirats, la manifestation se tiendra du 30 août au 7 septembre 2025 au Centre ADNEC d’Abou Dhabi.

Organisé par le Groupe ADNEC en coopération avec le Club des fauconniers des Émirats, ADIHEX est la principale plateforme consacrée à la valorisation des traditions ancestrales de la chasse et de l’équitation aux Émirats arabes unis. En tant que plus grand événement de ce type au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, il incarne plus de deux décennies de patrimoine culturel authentique.



Forte du succès de l’édition 2024, qui a attiré plus de 350 000 visiteurs et plus de 1 700 entreprises et marques, l’édition 2025 devrait enregistrer une croissance record sur tous les indicateurs de performance clés.

Majid Ali Al Mansouri, secrétaire général du Club des fauconniers des Émirats, a déclaré : « ADIHEX est devenu la principale plateforme des Émirats arabes unis pour la célébration et la préservation du patrimoine culturel émirien et arabe. Grâce au soutien constant de notre sage direction, cet événement d’envergure contribue non seulement à préserver nos précieuses traditions, mais aussi à les transmettre aux générations futures. »

Il a ajouté que l’édition 2025 consolidera davantage le statut d’Abou Dhabi en tant que capitale régionale de la chasse, de l’équitation et de la fauconnerie, en tant que trait d’union entre un héritage millénaire et des ambitions tournées vers l’avenir.

Al Mansouri a exprimé sa profonde gratitude envers les dirigeants des Émirats pour leur soutien indéfectible aux initiatives de préservation de la fauconnerie et du patrimoine national, soulignant leur rôle dans le renforcement de la coopération culturelle entre les nations. Il a rappelé que cette vision s’inscrit dans l’héritage durable du défunt Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, dont l’amour pour ce patrimoine reste gravé dans le cœur des Émiriens.

Humaid Matar Al Dhaheri, directeur général et PDG du Groupe ADNEC, a affirmé : « Le Groupe ADNEC poursuit activement ses préparatifs pour offrir une édition exceptionnelle d’ADIHEX, en collaboration avec le Club des fauconniers des Émirats et l’ensemble de nos partenaires stratégiques, tant du secteur public que privé. Notre objectif est d’assurer le succès de l’événement et de le présenter à la hauteur de sa réputation et de son rayonnement international. »

Il a précisé que l’édition 2025 introduira plusieurs nouvelles activités, notamment, pour la première fois, des ventes aux enchères de faucons en plusieurs étapes, organisées avant et pendant l’exposition. La première vente aura lieu les 16 et 17 août au Centre ADNEC à Abou Dhabi.

Al Dhaheri a également souligné que des tournées promotionnelles ont été menées dans les plus grands salons spécialisés, tant au niveau régional qu’international, afin d’attirer les plus grandes entreprises du secteur et de renforcer le statut mondial de l’événement.

Enfin, il a mis en lumière le rôle stratégique d’ADIHEX dans le soutien aux industries nationales liées à la chasse et à l’équitation, ainsi que dans la promotion de l’artisanat local et des PME, en leur ouvrant de nouveaux marchés aux niveaux régional et international.

Le salon constitue une plateforme essentielle pour l’établissement de partenariats, l’exploration d’opportunités de coopération entre entreprises locales et internationales, et la présentation des dernières innovations technologiques et équipements dans les secteurs de la chasse et de l’équitation.