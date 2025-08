Circuito de Getxo : doublé victorieux pour UAE Team Emirates - XRG avec Del Toro et Ayuso

MADRID, 4 août 2025 (WAM) – Grâce à une échappée en solitaire de 16,5 kilomètres, le Mexicain Isaac del Toro, membre de l’équipe UAE Team Emirates-XRG, a signé dimanche sa huitième victoire de la saison lors du Circuito de Getxo, offrant ainsi à la formation émirienne un nouveau succès éclatant.

Del Toro a lancé une attaque foudroyante dans la dernière ascension de l’Alto de Pike, creusant un écart décisif qu’il a su maintenir jusqu’à la ligne d’arrivée à Getxo. Cette performance porte le total des victoires de la saison pour UAE Team Emirates-XRG à 69.

Son coéquipier espagnol Juan Ayuso s’est brillamment illustré dans le groupe des poursuivants. Il a contrôlé les attaques avant de sprinter vers la deuxième place, permettant à l’équipe émirienne de réaliser un doublé mémorable sur le podium.



Ce succès intervient à l’issue d’un week-end intense de courses d’un jour dans le Pays basque. La veille, lors de la Clásica San Sebastián, Jan Christen avait décroché la deuxième place, tandis que Del Toro, malgré une prestation audacieuse, s’était classé cinquième à l’issue d’une journée éprouvante.

Dimanche, l’équipe UAE Team Emirates-XRG a contrôlé la course dès les premiers kilomètres. Alors qu’une échappée de dix coureurs tentait de prendre le large, les coéquipiers de Del Toro – Marcos Freire, Domen Novak et Jay Vine – ont imposé un tempo soutenu pour contenir l’écart et ramener le peloton en tête avant l’ultime montée.

Dans l’Alto de Pike (2 km à 9,6 %), Ayuso a imprimé un rythme brutal qui a mis en difficulté les formations adverses. Profitant du terrain dégagé par son coéquipier, Del Toro a attaqué à 16,5 km de l’arrivée, creusant immédiatement une avance de 10 secondes au sommet.

Dans la descente, Ayuso a marqué de près Alex Aranburu (Cofidis), bientôt rejoint par Héctor Álvarez (Lidl-Trek) et Toms Skujiņš. Malgré les efforts du trio de chasse, l’écart avec Del Toro est resté stable autour de 20 secondes à l’approche des 10 derniers kilomètres, jusqu’à l’ultime rampe menant à l’arrivée.

Résultats officiels du Circuito de Getxo 2025 : Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) — 3:59:10, Juan Ayuso (UAE Team Emirates-XRG) — à 10 sec, Alex Aranburu (Cofidis) — m.t.

Ce doublé confirme la domination croissante de l’équipe UAE Team Emirates-XRG sur les courses internationales et reflète la montée en puissance d’une nouvelle génération de talents cyclistes soutenus par la vision sportive des Émirats arabes unis.