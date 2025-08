Les dépenses en technologies de l'information dans la région MENA atteindront 169 milliards de dollars en 2026

DUBAÏ, 4 août 2025 (WAM) – Le cabinet mondial de conseil et d’analyse Gartner prévoit que les dépenses en technologies de l’information (TI) dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) atteindront 169 milliards de dollars américains en 2026, soit une augmentation de 8,9 % par rapport à 2025.

Mim Burt, vice-présidente de la division des pratiques chez Gartner, a souligné que la région MENA s’impose rapidement comme un pôle technologique mondial. Les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) tirent parti de leurs infrastructures avancées et de politiques prospectives pour attirer des partenaires internationaux et développer des capacités numériques propices à l’innovation et à la construction d’économies résilientes, intégrant l’intelligence artificielle.

Malgré les incertitudes économiques et géopolitiques mondiales, les directeurs des systèmes d’information (DSI) de la région poursuivent des investissements stratégiques dans l’intelligence artificielle, l’automatisation intelligente, les stratégies multi-cloud, le renforcement de la cybersécurité et la montée en compétences des effectifs.

Selon les prévisions de Gartner, les dépenses en infrastructures de centres de données dans la région MENA devraient croître de 37,3 % en 2026, représentant ainsi le segment TI à la croissance la plus rapide. Toutefois, la croissance devrait être plus modérée cette année, marquant une transition d’une phase d’expansion rapide vers des investissements plus durables.

Eyad Tachwali, vice-président conseil chez Gartner, a indiqué que l’augmentation des dépenses en centres de données sera soutenue par les investissements accrus des responsables de la sécurité des systèmes d’information (CISO) dans des logiciels dopés à l’IA et des infrastructures adaptées aux besoins croissants. Cette dynamique est principalement alimentée par la demande croissante en intelligence artificielle générative et en apprentissage automatique avancé, deux domaines nécessitant d’importantes capacités de calcul pour le traitement massif des données.

Il a précisé que cette demande proviendra majoritairement des gouvernements, des grands fournisseurs de services cloud, des entreprises technologiques et des institutions axées sur le développement et le déploiement de modèles d’IA, plutôt que des entreprises traditionnelles ou des consommateurs.

Par ailleurs, Gartner anticipe une hausse de 13,9 % des dépenses logicielles dans la région MENA, atteignant 20,4 milliards de dollars en 2026. Cette progression est portée par l’adoption accélérée de capacités liées à l’IA générative dans les organisations.

Selon le cabinet, d’ici 2028, 75 % des dépenses mondiales en logiciels seront consacrées à des solutions intégrant des fonctions d’IA générative.