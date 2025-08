Air Arabia Abou Dhabi augmente la fréquence de ses vols vers Bakou et Tbilissi

ABOU DHABI, 4 août 2025 (WAM) – Air Arabia Abou Dhabi a annoncé l’augmentation de ses fréquences de vols à destination de Bakou (Azerbaïdjan) et Tbilissi (Géorgie), offrant ainsi davantage d’options de voyage aux passagers et répondant à la demande croissante de liaisons directes et abordables entre la capitale des Émirats arabes unis et ces deux destinations touristiques prisées.

La compagnie opère désormais des vols directs entre l’aéroport international Zayed et l’aéroport international Heydar Aliyev de Bakou à raison de six vols hebdomadaires. Le nouveau programme comprend des départs chaque mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, apportant une plus grande flexibilité aux voyageurs souhaitant découvrir la capitale azérie.

À partir du 7 août, le nombre de vols à destination de l’aéroport international de Tbilissi passera à huit par semaine, avec un service biquotidien chaque jeudi, renforçant ainsi la connectivité entre Abou Dhabi et la capitale géorgienne.

Adel Al Ali, directeur général du groupe, a déclaré : « L’augmentation des fréquences vers Bakou et Tbilissi reflète notre engagement constant à renforcer notre réseau régional tout en offrant davantage de commodité, de flexibilité et de valeur à nos clients. Ces deux villes dynamiques restent particulièrement populaires auprès des résidents et des visiteurs des Émirats. Les horaires enrichis contribueront non seulement à dynamiser les échanges touristiques, mais aussi à garantir une expérience de voyage plus fluide et plus accessible. »

Air Arabia Abou Dhabi poursuit l’expansion de son réseau au départ de la capitale émirienne. La compagnie a récemment lancé de nouvelles liaisons vers Almaty (Kazakhstan) et Erevan (Arménie), consolidant ainsi sa présence sur les destinations à forte demande culturelle et touristique dans la région.