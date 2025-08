L’Université des Émirats renforce son leadership dans le domaine de l’intelligence artificielle

AL AÏN, 4 août 2025 (WAM) – L’Université des Émirats arabes unis poursuit le renforcement de son positionnement de leader en intelligence artificielle (IA) à travers une feuille de route institutionnelle intégrée, visant à intégrer les technologies de l’IA dans l’ensemble de son écosystème éducatif, de recherche et de gestion opérationnelle. Cette démarche s’inscrit dans une stratégie globale destinée à soutenir l’innovation nationale et à contribuer aux objectifs de transformation numérique du pays.

S.E. Dr. Ahmed Ali Al Raisi, directeur de l’université, a affirmé que l’intelligence artificielle est au cœur de la vision stratégique de l’établissement, qui entend bâtir un système complet englobant l’enseignement, la recherche et le service à la communauté, afin de former une génération de compétences nationales capables de diriger l’avenir numérique.

Il a précisé que cette orientation repose sur des politiques institutionnelles claires, notamment la nomination d’un chef de l’intelligence artificielle chargé de superviser l’exécution de programmes à fort impact dans ce domaine.

L’« Agenda de l’intelligence artificielle 2025–2031 » constitue une feuille de route ambitieuse destinée à renforcer les capacités de l’université dans ce domaine stratégique, à favoriser le développement de solutions interdisciplinaires face aux défis sociétaux, et à élargir la portée académique des Émirats tant au niveau national qu’international.

Au cours des cinq dernières années, les chercheurs de l’université ont publié plus de 1 000 études évaluées par des pairs dans la base de données Scopus, couvrant des disciplines telles que la santé, l’ingénierie, l’environnement, l’éducation et les sciences sociales.

Parmi les projets en cours figurent : des études sur la performance des réseaux neuronaux pour la surveillance des structures en béton, des modèles prédictifs de durée d’hospitalisation chez les patients atteints de cancer du poumon, des systèmes de détection de l’attention des étudiants en salle de classe, des outils intelligents pour la lutte contre l’obésité infantile, des algorithmes prédictifs du poids à la naissance, l’analyse de données pour l’évaluation des inondations.

Dans les domaines de l’environnement et de la durabilité, l’université conduit des projets de pointe sur : la prévision des précipitations par apprentissage automatique, des modèles hybrides pour l’analyse de la concentration d’ozone, la surveillance des nappes phréatiques en combinant l’analyse statistique aux réseaux neuronaux.

Ces initiatives illustrent l’engagement de l’université en faveur d’une recherche appliquée à fort impact pour la résilience et la durabilité des ressources naturelles.

L’université consolide également sa visibilité mondiale grâce à des partenariats stratégiques avec des institutions de renom dans le domaine de l’intelligence artificielle, dont : l’Université de Malaya, l’Université Western Sydney, l’Université Texas A&M, l’Université de l’Arizona et l’Université Sunway.

Ces collaborations visent à améliorer la qualité scientifique des recherches et à accélérer le développement de solutions innovantes.

Sur le plan académique, l’Université des Émirats a décidé de rendre obligatoire la formation en intelligence artificielle pour tous les étudiants à partir du semestre d’automne 2025/2026, afin d’assurer la préparation des talents nationaux aux exigences de l’économie numérique.

Les programmes proposés comprennent : une licence en science des données et intelligence artificielle, une licence en statistiques et analyse de données, un module de spécialisation en intelligence artificielle, ainsi qu’un ensemble de nouveaux cours élaborés par les enseignants de l’université.

Parmi ceux-ci figurent : Introduction à l’intelligence artificielle, offrant une vue d’ensemble historique, applicative et sociétale de l’IA, ouvert à toutes les disciplines ; Principes et applications de l’IA, qui aborde la robotique, la vision par ordinateur et le traitement vocal, avec des cas pratiques en villes intelligentes, santé et cybersécurité ; IA en ingénierie, centré sur la maintenance prédictive et l’optimisation des systèmes industriels ; IA en médecine, consacré au diagnostic assisté, au développement de médicaments, à la médecine personnalisée, et aux aspects éthiques de l’usage clinique de l’IA.

Par cette approche intégrée, l’Université des Émirats arabes unis affirme son rôle central dans la formation de la future génération de leaders numériques et dans l’élaboration de solutions innovantes pour les défis de demain.