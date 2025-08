Les Émirats arabes unis lancent un dialogue mondial de la jeunesse pour façonner l’avenir du développement durable au-delà de 2030

NEW YORK, 5 août 2025 (WAM) – Dans le cadre de la participation de la délégation des Émirats arabes unis au Forum politique de haut niveau des Nations Unies sur le développement durable 2025, organisé par le Département des affaires économiques et sociales de l’ONU, le Secrétariat général du Comité national pour les Objectifs de développement durable (ODD) a tenu une session dédiée à la jeunesse, intitulée « Voix pour 2045 : la jeunesse façonne l’avenir ».

Organisée au sein de la Mission permanente des Émirats arabes unis auprès des Nations Unies, cette session a rassemblé de jeunes leaders et acteurs du changement issus de divers horizons, notamment des membres du Groupe majeur des enfants et des jeunes de l’Assemblée générale des Nations Unies.

La session a permis aux jeunes participants de proposer une vision du monde post-2030 et de s’impliquer activement dans la conception de l’avenir du développement durable. Elle a favorisé un dialogue dynamique autour des aspirations de la jeunesse et des idées liées aux Objectifs de développement durable étendus (XDGs 2045), une vision mondiale inclusive introduite par le Secrétariat du Comité national pour les ODD lors du Sommet des gouvernements mondiaux 2023.

Cette initiative a offert aux jeunes acteurs du changement une plateforme d’échange, leur permettant de partager leurs expériences, de tisser des liens avec leurs pairs et d’explorer ensemble des pistes pour bâtir un avenir plus inclusif et résilient.

Abdullah Nasser Lootah, ministre adjoint aux affaires du Cabinet pour la compétitivité et l’échange d’expériences, et président du Comité national pour les ODD, a déclaré : « Les Émirats arabes unis croient fermement que les jeunes ne sont pas de simples bénéficiaires des trajectoires de développement, mais des partenaires essentiels pour les concevoir et les piloter vers l’avenir. »

Il a souligné que cette session incarne cette vision en offrant à la jeunesse une tribune transparente et efficace pour exprimer ses idées, ses ambitions et ses défis.

Lootah a ajouté : « Façonner l’agenda du développement durable au-delà de 2030 exige un dialogue ouvert, une participation collective et des idées audacieuses à la hauteur des mutations mondiales. Il ne suffit pas d’écouter les jeunes comme de simples voix inspirantes : leurs visions doivent être considérées comme des apports fondamentaux dans l’élaboration des politiques publiques et des priorités. »

Quarante participants du Groupe majeur des enfants et des jeunes de l’ONU ont contribué à enrichir la vision ambitieuse des XDGs 2045. Les discussions ont porté sur trois thèmes clés : l’empathie, la passion et l’action, illustrant le rôle central des jeunes dans la construction d’un avenir meilleur.

À travers une enquête en ligne, les participants ont répondu à trois questions principales, exprimant leurs motivations, les transformations souhaitées, les obstacles rencontrés, ainsi que des solutions concrètes pour renforcer la contribution de la jeunesse au développement durable.

Les résultats ont mis en lumière plusieurs priorités fondamentales : autonomiser les jeunes et garantir leur participation active dans l’élaboration des politiques et des stratégies, renforcer la coopération internationale et promouvoir l’innovation, assurer un accès universel à une éducation et à des soins de santé de qualité, protéger l’environnement et les ressources naturelles pour les générations futures.

Cette session reflète l’engagement continu des Émirats arabes unis à soutenir les efforts internationaux en faveur des ODD, tout en renforçant le rôle de la jeunesse en tant que partenaire clé dans l’édification d’un monde plus durable et inclusif d’ici 2045.

Le Forum politique de haut niveau sur le développement durable (HLPF) constitue la principale plateforme des Nations Unies sur les questions de développement durable. Depuis sa création en 2012, il joue un rôle central dans le suivi des progrès accomplis par les États dans la mise en œuvre de l’Agenda 2030.

Les délégations y présentent leurs bilans nationaux sur les avancées réalisées, avec un examen approfondi de cinq objectifs clés : ODD 3 : garantir une vie saine et promouvoir le bien-être pour tous à tout âge ; ODD 5 : parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles ; ODD 8 : promouvoir une croissance économique soutenue, inclusive et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous ; ODD 14 : conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines ; ODD 17 : renforcer les moyens de mise en œuvre et revitaliser le partenariat mondial pour le développement durable.