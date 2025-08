Abdulla Al Hamed rencontre des leaders des médias à Shanghaï pour renforcer la coopération médiatique entre les Émirats arabes unis et la Chine

SHANGHAÏ, 5 août 2025 (WAM) – Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, président du Bureau national des médias et du Conseil des médias des Émirats arabes unis, a rencontré plusieurs hauts responsables de la Shanghai United Media Group (SUMG) et de la Shanghai Media Group (SMG), lors de sa visite officielle à la ville de Shanghaï.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la tournée préparatoire du Sommet BRIDGE 2025, la plus grande plateforme mondiale réunissant les leaders de la création médiatique, culturelle et artistique, ainsi que les décideurs du monde entier. Le sommet se tiendra à Abou Dhabi du 8 au 10 décembre 2025.

À son arrivée au siège de la Shanghai Media Group (SMG), Abdulla Al Hamed a été accueilli par Fang Shizhong, président du groupe, accompagné de plusieurs hauts responsables, dont le directeur de la recherche et de la technologie, et le responsable des plateformes numériques. Le président du NMO et la délégation de la plateforme Bridge ont visité les installations du groupe, comprenant : des studios de production de contenu de dernière génération, des salles de rédaction, des unités de vérification de l'information, et des laboratoires avancés dédiés au développement des plateformes numériques.

Al Hamed a souligné que les relations entre les Émirats arabes unis et la Chine constituent un modèle exemplaire de coopération, fondé sur le respect mutuel et une vision partagée. Il a indiqué que cette relation bénéficie du soutien constant de la direction des Émirats, qui croit fermement à l’importance de bâtir des ponts dans tous les domaines, notamment celui des industries médiatiques et créatives.

Il a ajouté que cette visite à Shanghaï s’inscrit dans les objectifs de la tournée Bridge, visant à renforcer la coopération avec les grandes institutions médiatiques chinoises, à activer des partenariats bilatéraux, à échanger des expertises et à exploiter les synergies en matière de production de contenu, de développement de plateformes numériques, et d’intégration des technologies d’intelligence artificielle.



Al Hamed a réaffirmé que les Émirats arabes unis considèrent les médias responsables comme un levier essentiel de sensibilisation sociétale, porteur de valeurs de tolérance et d’ouverture, et un partenaire stratégique dans le cheminement vers le développement durable. Dans cette optique, le pays s’engage à nouer des partenariats stratégiques avec des institutions médiatiques de premier plan à l’échelle mondiale, afin de produire un contenu à la hauteur des aspirations sociétales, conforme aux impératifs de responsabilité, et en phase avec les mutations du paysage numérique mondial.

De son côté, Fang Shizhong, président de la SMG, a salué la solidité et la continuité de la coopération culturelle et médiatique entre la Chine et les Émirats. Il a mis en avant l’importance d’approfondir cette relation à travers l’innovation conjointe et le dialogue interculturel.

Il a exprimé l’ambition de la SMG de développer de nouveaux partenariats internationaux, en réponse aux mutations rapides du secteur, notamment sous l’effet de l’accélération technologique et de la convergence des plateformes numériques.

La délégation émirienne s’est également rendue au siège de la Shanghai United Media Group (SUMG), où elle a été accueillie par Li Yun, président du groupe.

Lors de cette visite, la délégation a découvert les modèles innovants adoptés par la SUMG, relevant du comité municipal de Shanghaï, pour développer des services médiatiques numériques au service du journalisme. Depuis sa création en 2013, la SUMG mise sur la qualité de contenu et sur l’accélération de sa diffusion vers le public, au moyen de solutions technologiques avancées.

Ces visites s’inscrivent dans la vision stratégique de la tournée Bridge, qui vise à étendre les partenariats médiatiques internationaux avant la tenue du Sommet BRIDGE 2025. L’initiative incarne l’engagement des Émirats arabes unis en faveur de l’innovation médiatique, de la production de contenu responsable, et de l’intégration des technologies intelligentes dans les écosystèmes médiatiques contemporains.