Dubaï accueillera la 10e édition du Congrès international MEIDAM le 25 septembre

DUBAÏ, 5 août 2025 (WAM) – La 10e édition du Congrès international de l’excellence médicale en dermatologie et médecine esthétique (MEIDAM 2025) se tiendra du 25 au 27 septembre 2025 au Centre des expositions de Dubaï (DWTC). L’événement réunira des dermatologues, des spécialistes de la médecine esthétique et des professionnels de santé venus de plus de 90 pays.

Organisé par DXB LIVE, l’agence intégrée de gestion d’événements du Dubai World Trade Centre, en partenariat avec la MEIDAM Association, ce congrès marquera une étape importante dans le parcours de l’événement, consolidant le positionnement de Dubaï comme destination mondiale de référence pour les congrès médicaux et les échanges scientifiques de haut niveau.

Le Congrès MEIDAM s’est imposé comme l’un des rassemblements internationaux majeurs dans le domaine de la dermatologie et de la médecine esthétique. Cette édition anniversaire mettra l’accent sur les avancées les plus récentes en matière d’intelligence artificielle (IA) et sur d'autres technologies émergentes qui redéfinissent la pratique médicale à l’échelle mondiale.

« Atteindre le cap des dix ans est une étape marquante pour MEIDAM, qui illustre l’évolution constante du congrès au cours de la dernière décennie », a déclaré le Dr Khaled Al Nuaimi, président du Congrès et de la MEIDAM Association.

« Le statut de Dubaï en tant que ville hôte de premier plan a permis à MEIDAM de prospérer et de rassembler les esprits les plus brillants autour des innovations, en particulier l’IA, qui façonnent l’avenir de notre domaine. Le programme de cette année sera le plus dynamique à ce jour. »

De son côté, Khalid Al Hammadi, vice-président exécutif de DXB LIVE, a affirmé : « Accueillir un congrès médical de cette envergure et de cette importance confirme le statut de Dubaï comme capitale régionale des événements internationaux spécialisés attirant les experts de tous horizons.

L’organisation de tels événements soutient le développement du secteur de la santé, favorise l’échange de connaissances et permet de rester à la pointe des tendances mondiales dans des disciplines vitales comme la dermatologie et la médecine esthétique. »

Le congrès 2025 proposera le programme scientifique le plus ambitieux jamais organisé, avec plus de 90 sessions et 300 conférences, offrant aux participants un accès exclusif à : des outils de diagnostic fondés sur l’intelligence artificielle, des stratégies de traitement personnalisées, des avancées en médecine régénérative,

ainsi que des technologies de pointe redéfinissant les standards de la prise en charge des patients.

La participation devrait atteindre un niveau record, avec la présence confirmée de grandes institutions internationales telles que : l’American Academy of Dermatology (AAD), la Ligue internationale des sociétés de dermatologie (ILDS), l’European Academy of Dermatology and Venereology (EADV), le Royal College of Physicians (RCP) du Royaume-Uni, l’Organisation mondiale de la santé (OMS), et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).

« Alors que MEIDAM entre dans sa deuxième décennie, nous nous engageons à renforcer sa portée et son influence mondiale », a déclaré le Dr Saad Al Sogair, secrétaire général et président du comité exécutif du congrès.

« Dubaï s’est imposée comme un hub international de l’innovation et du savoir médical, et MEIDAM est fier d’y contribuer en offrant des opportunités uniques d’apprentissage et de collaboration. »

En parallèle des sessions scientifiques, une vaste exposition professionnelle réunira les principales entreprises internationales et régionales, qui présenteront les dernières innovations pharmaceutiques, les dispositifs médicaux et les technologies qui façonneront l’avenir de la dermatologie et de la médecine esthétique.

Cette édition anniversaire de MEIDAM illustre l’engagement des Émirats arabes unis à promouvoir l’excellence médicale, l’intégration des technologies avancées dans la pratique clinique et le rôle croissant de Dubaï comme pôle international de la connaissance médicale.