Irthi célèbre 10 ans d’autonomisation des artisanes et de valorisation du patrimoine artisanal à l’échelle mondiale

CHARJAH, 5 août 2025 (WAM) – Le Conseil Irthi des arts manuels contemporains célèbre cette année son 10e anniversaire, depuis sa fondation en 2015 sous le haut patronage et les directives de S.A. Cheikha Jawaher bint Mohammed Al Qasimi, épouse de Son Altesse le Souverain de Charjah et présidente du Conseil Irthi.

À cette occasion, le Conseil organise une série d’événements et d’initiatives tout au long de l’année, réaffirmant son engagement en faveur de l’autonomisation des artisanes, de la revitalisation des métiers traditionnels et de leur promotion à l’international à travers une vision contemporaine qui préserve leur essence culturelle tout en renforçant leur impact économique.

Depuis sa création, Irthi incarne la vision de Cheikha Jawaher consistant à bâtir une économie créative durable portée par les femmes, en établissant un écosystème complet dédié à l’émancipation des artisanes. Né à Charjah, le Conseil étend aujourd’hui ses activités dans 13 pays et compte 840 artisanes engagées, illustrant une croissance rapide dans les domaines de la formation, de la production, de la transmission de savoir-faire et de l’échange culturel.

Reem BinKaram, directrice générale du Conseil Irthi, a souligné que la valorisation des métiers artisanaux traditionnels constitue un pilier du projet culturel des Émirats arabes unis. Elle a rappelé que l’émirat de Charjah a su faire de ce secteur un levier économique et social au service de l’identité communautaire, en permettant à chaque individu – et en particulier aux femmes – de contribuer au développement durable.

Elle a également déclaré que le parcours de dix ans du Conseil Irthi a permis de renouveler l’intérêt mondial pour le patrimoine, en consolidant la présence des arts manuels émiratis sur la scène internationale, tout en nourrissant une appréciation locale pour la créativité artisanale comme ressource nationale.

Pour marquer cette décennie, Irthi prévoit l’organisation de plus de sept événements nationaux et internationaux, notamment à Charjah, Londres, Bâle et Moscou, ainsi que l’établissement de plus de cinq nouveaux partenariats stratégiques. Ces événements incluront des ateliers, expositions, et tables rondes d’experts, et verront le lancement de nouvelles collections mariant esthétique patrimoniale et innovation contemporaine.

Irthi a renforcé sa visibilité mondiale à travers des collaborations notables avec des marques prestigieuses telles que Bulgari, Cartier, Design Miami et Asprey, mettant en lumière l’artisanat émirien lors d’événements majeurs à Paris, Londres, Dubaï, Moscou, Shanghai, Milan et São Paulo.

En 2019, Irthi a joué un rôle central dans l’inscription de Charjah au Réseau des villes créatives de l’UNESCO dans le domaine de l’artisanat et des arts populaires, reconnaissant l’émirat comme berceau de la technique traditionnelle du « Talli » et centre mondial de l’innovation artisanale contemporaine.

Le Conseil poursuit ses efforts de préservation du patrimoine artisanal à travers une documentation rigoureuse et une mise en valeur contemporaine. Il publie des travaux de recherche et des ouvrages spécialisés, dont Palm Fibre, Crafting Natural Dyes, Perfume, Recipes for the Future et Architecture of Culture. Rien qu’en 2024, Irthi a organisé plus de 60 ateliers, réunissant près de 1 400 participants.



Ce dixième anniversaire marque le début d’une nouvelle phase d’autonomisation et d’innovation. Irthi s’engage à poursuivre son soutien aux artisanes aux Émirats et à l’international, à promouvoir la durabilité dans le secteur de l’artisanat, et à explorer de nouveaux débouchés économiques et créatifs.

Avec chaque nouvelle collection et chaque initiative, le Conseil Irthi confirme sa mission : ancrer l’artisanat traditionnel dans la vie contemporaine, renforcer son rayonnement culturel et socio-économique, et garantir que le patrimoine artisanal émirien reste vivant, inspirant les générations futures à embrasser la créativité, la fierté et l’identité culturelle.