Le Centre de Dubaï pour les entreprises familiales lance trois services de conseil spécialisés

DUBAÏ, 5 août 2025 (WAM) – Le Centre de Dubaï pour les entreprises familiales, opérant sous l’égide de Dubai Chambers, a lancé trois nouveaux services spécialisés de conseil, destinés à soutenir la croissance durable des entreprises familiales.

Cette initiative vise à renforcer la gouvernance des entreprises familiales opérant à Dubaï, à améliorer leur préparation aux évolutions futures et à leur permettre de s’adapter à un paysage économique en mutation, tout en surmontant les défis et en tirant parti des opportunités prometteuses.

Ces nouveaux services traduisent l’engagement continu du Centre à accroître la contribution économique du secteur familial dans le cadre des plans de développement futur de Dubaï. L’objectif est de renforcer la compétitivité de ce secteur stratégique en préservant ses intérêts, en optimisant ses opérations et en investissant dans le développement du leadership pour garantir sa pérennité à long terme.

Mohammad Ali Rashed Lootah, président-directeur général de Dubai Chambers, a déclaré : « Les entreprises familiales constituent un moteur essentiel de croissance, de diversification et d’innovation pour l’économie de Dubaï. Garantir leur succès durable est crucial pour renforcer la compétitivité de l’émirat et stimuler une croissance à long terme. »

Il a ajouté que le Centre est déterminé à accompagner ces entreprises dans leur adaptation aux évolutions économiques, en adoptant les meilleures pratiques internationales, contribuant ainsi à consolider le secteur privé local et à renforcer la position de Dubaï comme hub mondial du commerce et de l’investissement.

Trois services pour accompagner la transformation : Évaluation de l’état actuel et révision de la Constitution familiale.

Ce service fournit une évaluation approfondie de la gouvernance existante au sein de l’entreprise familiale. Il inclut un examen complet des Constitutions familiales en vigueur, à l’aide d’un outil automatisé d’évaluation de la gouvernance développé par le Centre.

L’objectif est d’évaluer la maturité des processus de gouvernance selon les exigences réglementaires, les meilleures pratiques du secteur et les normes mondiales.

Ce service permet d’identifier les lacunes et les risques, de favoriser l’alignement des parties prenantes, et de proposer des recommandations personnalisées pour renforcer la gouvernance et garantir une croissance durable.

Rédaction de la Constitution familiale : Ce service propose une feuille de route stratégique pour élaborer une Constitution familiale, définissant les politiques, structures de gouvernance et mécanismes de prise de décision essentiels à la pérennité de l’entreprise.

Le Centre accompagne les familles dans la rédaction du document, en s’appuyant sur des entretiens et ateliers participatifs avec les membres de la famille et les parties prenantes.

La Constitution formalise la vision collective, les valeurs partagées, les critères d’éligibilité, les processus de nomination et les règles de gouvernance, tout en clarifiant les rôles et responsabilités pour prévenir d’éventuels conflits futurs.

Ce service vise à guider les familles dans la création d’un Family Office privé, dédié à la gestion du patrimoine, des investissements et des affaires personnelles.

Le Centre organise des ateliers interactifs pour accompagner les familles dans la définition de leurs objectifs, des services souhaités et des ressources humaines nécessaires à la mise en œuvre du Family Office.

Ce service clarifie les finalités stratégiques, explore les options de planification successorale et de gestion de patrimoine, et identifie les compétences clés requises pour un fonctionnement efficace.

Par ces services, le Centre de Dubaï pour les entreprises familiales réaffirme sa volonté d’accompagner les familles dans leur professionnalisation, en consolidant les fondations d’une gouvernance solide, en structurant les générations futures et en soutenant une transition harmonieuse du leadership familial, dans le respect des traditions et des ambitions de croissance.