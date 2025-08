Les Émirats arabes unis condamnent fermement l’intrusion dans la cour d’Al-Aqsa et mettent en garde contre toute escalade

ABOU DHABI, 6 août 2025 (WAM) – Les Émirats arabes unis ont fermement condamné l’intrusion dans la cour d’Al-Aqsa par Itamar Ben-Gvir, ministre israélien de la Sécurité nationale, accompagné de colons, sous la protection de la police israélienne, qualifiant cet acte de provocation grave et de manifestation inacceptable d’extrémisme.

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a appelé le gouvernement israélien à assumer l’entière responsabilité de ces actes hostiles, à les condamner sans équivoque et à tenir pour responsables tous les acteurs impliqués, en particulier les ministres et les responsables gouvernementaux israéliens.

Les Émirats arabes unis ont affirmé que la poursuite des attaques menées par des extrémistes israéliens, ainsi que leurs discours incitant à la haine et à la violence, s’inscrivent dans une campagne systématique d’extrémisme qui cible non seulement le peuple palestinien frère, mais menace également la paix sociale et risque de provoquer une escalade dangereuse.

Les Émirats ont en outre réitéré l’importance de respecter le statu quo historique et juridique des lieux saints, en particulier de la mosquée Al-Aqsa, de garantir la protection de l’ensemble des lieux sacrés et de préserver le rôle de tutelle du Royaume hachémite de Jordanie, chargé de la gestion des biens waqfs et des affaires de la mosquée Al-Aqsa.