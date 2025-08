Abdulrahman Al Awar : Les jeunes représentent la moitié de la population active sur le marché du travail des Émirats arabes unis

DUBAÏ, 6 août 2025 (WAM) – Le Dr Abdulrahman Al Awar, ministre des Ressources humaines et de l'Émiratisation et ministre par intérim de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a souligné l’engagement des Émirats arabes unis à faire de l’autonomisation des jeunes un pilier fondamental dans la construction d’un avenir prospère et durable.

Al Awar a indiqué que les jeunes représentent la moitié de la main-d’œuvre active sur le marché du travail émirien, lequel a enregistré une croissance de 12 % du nombre de travailleurs et une hausse de 17 % du nombre total d’entreprises.

La proportion de citoyens émiratis au sein de la population active a connu une augmentation de 325 % au cours des trois dernières années, depuis le lancement du programme Nafis. Cette progression illustre le rôle moteur de la jeunesse dans la croissance économique globale, le soutien à l’innovation et la promotion de la cohésion sociale – autant d’objectifs rendus possibles grâce à l’investissement dans les compétences, le perfectionnement et la responsabilisation des jeunes.

Lors de sa participation à la tête d'une délégation du ministère des Ressources humaines et de l'Émiratisation (MoHRE) à la session intitulée « Croissance inclusive, création d’emplois et autonomisation des jeunes », tenue dans le cadre de la réunion des ministres de l’Emploi et du Travail du G20 à George, en Afrique du Sud, Al Awar a réaffirmé l’engagement des Émirats à aligner sur les besoins évolutifs du marché du travail.

Il a précisé que cela s’effectue notamment par l’élargissement des investissements dans l’enseignement et la formation techniques et professionnels (EFTP), en particulier dans les secteurs prioritaires liés à l’économie du futur, tels que l’intelligence artificielle (IA), les services numériques, ainsi que la santé, l’éducation, le commerce et l’industrie.

Le ministre a mis en avant l’expérience pionnière des Émirats arabes unis dans ce domaine, citant plusieurs initiatives nationales clés telles que l’Agenda national de la jeunesse 2031, le programme Industrialist, et le programme Nafis.

Il a également évoqué l’avancement de l’entrepreneuriat et le renforcement de la préparation numérique dans le pays, illustrés notamment par la création d’un fonds dédié au Conseil émirien pour l’entrepreneuriat, ainsi que le lancement de l’initiative « 5 000 Talents numériques », conçue pour permettre à la jeunesse d’occuper une place centrale dans la nouvelle ère économique fondée sur la technologie, la durabilité et l’innovation.

Par ailleurs, lors de la session « Égalité des genres dans le monde du travail », le ministre a affirmé l’engagement indéfectible des Émirats arabes unis en faveur de la justice et de l’égalité. Il a rappelé que la législation nationale interdit toute forme de discrimination fondée sur le genre, y compris en matière de promotion, de formation ou d’accès à l’emploi, et protège contre les violences sexistes.

Les femmes représentent aujourd’hui 66 % des effectifs dans les entités gouvernementales du pays, dont plus de 30 % occupent des postes de direction. Dans le secteur privé, la participation féminine a progressé de 21 %, les femmes occupant des postes qualifiés représentant 46 % de la main-d’œuvre féminine.

Al Awar a souligné que ces avancées remarquables se reflètent dans les classements internationaux, où les Émirats occupent la première place dans la région MENA selon l’indice d’inégalité de genre du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), ainsi qu’un score de 82,5 sur 100 dans le rapport Women, Business and the Law 2024 de la Banque mondiale.

Créé en 1999, le G20 rassemble les principales économies mondiales, représentant collectivement 85 % du PIB mondial, 75 % du commerce international et deux tiers de la population mondiale. Il constitue une plateforme essentielle de coopération internationale, d’élaboration de politiques et de coordination des priorités globales en matière de stabilité économique et de développement durable.