Charjah : Shams entend révolutionner l’engagement client grâce à l’intelligence artificielle

CHARJAH, 6 août 2025 (WAM) – La Cité des médias de Charjah (Shams) a annoncé un partenariat stratégique avec SleekFlow, leader mondial des solutions de messagerie omnicanales alimentées par l’intelligence artificielle.

Ce partenariat, facilité par la filiale de services à valeur ajoutée de Shams, Mazeed, vise à fournir aux entrepreneurs et aux petites et moyennes entreprises (PME) des outils puissants et des formations destinés à améliorer leur communication avec les clients et à optimiser leurs stratégies de vente.

SleekFlow est une plateforme d’intelligence artificielle générative qui transforme les conversations en ventes. Adoptée par plus de 2 000 entreprises dans 70 pays, elle regroupe dans un espace de travail unifié et intuitif divers canaux de communication – WhatsApp, Instagram, TikTok, Messenger, SMS, chat en direct sur site web, entre autres – pour permettre aux équipes de se concentrer sur les relations clients à fort potentiel de conversion.

Parfaitement intégrée aux systèmes de commerce électronique, de paiement, de calendrier et de gestion de la relation client (CRM), l’agent IA de SleekFlow analyse l’historique des clients, recommande des produits, encaisse les paiements et planifie les rendez-vous, couvrant ainsi l’ensemble du parcours client, de la demande initiale à la finalisation de la vente. Conçue pour la collaboration homme–machine, l’interface "Inbox Copilot" centralise les échanges, automatise les tâches répétitives et suggère les étapes suivantes et les opportunités de ventes additionnelles.

Rashid Sahoo, directeur des opérations chez Shams, a déclaré : « Chez Shams, nous sommes convaincus que l’innovation dans les communications est un moteur essentiel de croissance. Ce partenariat avec SleekFlow offre à nos entrepreneurs des outils modernes reposant sur l’IA, leur permettant d’améliorer l'engagement client et de rester compétitifs dans un environnement numérique en constante évolution. »

De son côté, Henson Tsai, fondateur et PDG de SleekFlow, a affirmé : « Ce partenariat permettra aux entreprises de se connecter de manière fluide avec leurs clients à travers plusieurs canaux sociaux comme WhatsApp ou TikTok, et ainsi de stimuler leur croissance. En combinant les intégrations flexibles de SleekFlow dans l'e-commerce avec l’écosystème dynamique de Shams, nous souhaitons doter les startups et PME des solutions numériques nécessaires pour prospérer sur le marché dynamique du Moyen-Orient. »

Jack Chan, directeur de SleekFlow aux Émirats arabes unis, a ajouté : « Ce partenariat avec Shams reflète notre engagement à soutenir les entreprises émiriennes grâce à des solutions de messagerie propulsées par l’IA, améliorant les communications, accélérant les ventes et renforçant la fidélisation grâce à des conversations personnalisées et axées sur la conversion, notamment dans des secteurs en pleine croissance comme le commerce électronique et la production médiatique créative. »

Le partenariat comprendra également des offres exclusives et des formules spécialement conçues pour les membres de la communauté Shams, rendant les technologies d’intelligence artificielle plus accessibles aux startups et aux PME.