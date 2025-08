Les Émirats arabes unis mettent en lumière leurs efforts en matière de transition énergétique lors des réunions du G20 en Afrique du Sud

ABOU DHABI, le 6 août 2025 (WAM) — Les Émirats arabes unis, représentés par le ministère de l’Énergie et des Infrastructures, ont participé à la troisième réunion du Groupe de travail sur les transitions énergétiques (ETWG) du G20, qui s’est tenue en République d’Afrique du Sud.

Cette participation s’inscrit dans le cadre des efforts mondiaux déployés par les Émirats pour soutenir la transition énergétique, mettre en œuvre les résultats du Consensus historique des Émirats arabes unis issu de la COP28, et réaffirmer leur engagement en faveur de la neutralité climatique à l’horizon 2050.

Lors des réunions, le ministère a mis en lumière les principales avancées réalisées par les Émirats arabes unis dans l’accélération de la transition énergétique, l’amélioration de l’efficacité énergétique et le développement d’un bouquet énergétique équilibré. Ces efforts contribuent directement à la sécurité énergétique et au développement durable.

Le ministère a également participé à une session conjointe organisée en marge du sommet par le Forum ministériel sur l’énergie propre (Clean Energy Ministerial - CEM) et l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), sous le thème « L’énergie nucléaire pour l’Afrique ». Cette session a permis de mettre en avant l’expérience pionnière des Émirats dans le développement d’un programme nucléaire pacifique et sécurisé, qui constitue un modèle de soutien aux pays en développement et de promotion de trajectoires de transition énergétique équitables.

Dans le cadre de la session dédiée à l’efficacité énergétique, le ministère a présenté des initiatives nationales et des textes législatifs visant à doubler le taux d’amélioration de l’efficacité énergétique, en cohérence avec les objectifs de l’Alliance mondiale pour l’efficacité énergétique (Global Energy Efficiency Alliance - GEEA), lancée par les Émirats.

Cette alliance, fondée par les Émirats arabes unis, incarne leur volonté de faire progresser les efforts internationaux en faveur d’un avenir plus durable. Elle vise à accélérer l’adoption mondiale de solutions d’efficacité énergétique, à promouvoir l’échange de bonnes pratiques, à renforcer la coopération entre les secteurs public et privé, et à appuyer les pays dans l’élaboration de politiques efficaces en matière de consommation énergétique à travers différents secteurs.