M42 annonce des résultats révolutionnaires pour son système de dépistage de la tuberculose par intelligence artificielle

ABOU DHABI, 6 août 2025 (WAM) – Le groupe M42, acteur mondial de la santé basé sur la technologie, l’intelligence artificielle (IA) et la génomique, a dévoilé les résultats d’une étude de grande ampleur sur le dépistage de la tuberculose (TB) par IA, publiés dans la revue scientifique de renom npj Digital Medicine – Nature.

Réalisée en collaboration avec le Capital Health Screening Centre (CHSC) à Abou Dhabi, membre du groupe M42, cette étude constitue l’une des plus vastes validations cliniques en conditions réelles d’une solution de santé basée sur l’IA. Plus d’un million de radiographies thoraciques (CXR) ont été analysées pour évaluer l’efficacité et la capacité d’extension de l’IA dans le dépistage de la TB.

Le modèle AIRIS-TB développé par M42 a été au cœur de l’étude. Conçu pour rationaliser les dépistages de routine, il permet aux radiologues de se concentrer sur les cas urgents ou complexes. AIRIS-TB a atteint une performance exceptionnelle avec une courbe ROC (AUROC) de 98,5 %, témoignant de sa grande efficacité. Notamment, le modèle a enregistré un taux de faux négatifs de 0 % pour les cas spécifiques de TB sur l’ensemble du jeu de données.

Ce résultat souligne la sécurité et la fiabilité de ce modèle comme outil d’automatisation du flux de travail. AIRIS-TB pourrait, à lui seul, automatiser jusqu’à 80 % des évaluations radiographiques de routine, réduisant la charge des radiologues, minimisant les erreurs humaines et optimisant les coûts dans les environnements à forte demande et faible prévalence.



AIRIS-TB a démontré une performance constante dans une large diversité de groupes démographiques, couvrant six régions de l’OMS, tous genres, âges, statuts VIH et niveaux de revenu confondus. Cette robustesse confirme son potentiel à améliorer les pratiques cliniques dans des programmes de dépistage mondiaux à grande échelle.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 10,8 millions de personnes ont contracté la tuberculose en 2023, causant 1,25 million de décès. AIRIS-TB offre une solution technologique scalable, en particulier dans les régions où les radiologues sont peu nombreux.

Dimitris Moulavasilis, PDG du groupe M42, a déclaré : « Cette étude historique marque un tournant dans la lutte mondiale contre la tuberculose. AIRIS-TB incarne le potentiel sans précédent de l’IA à sauver des vies, notamment dans les régions à ressources limitées. »

Pour sa part, Dr Laila Abdel Wareth, PDG de CHSC, a souligné : « AIRIS-TB peut non seulement égaler, mais dépasser la précision humaine dans la pratique clinique, en libérant les radiologues pour des diagnostics plus complexes. »

L’étude a été soumise à un processus rigoureux de révision par les pairs et validée par le Département de la santé d’Abou Dhabi. Sa publication dans npj Digital Medicine assoit la position de M42 comme pionnier mondial des solutions de santé pilotées par l’IA et confirme le rôle croissant des Émirats arabes unis comme pôle mondial de l’innovation médicale fondée sur les données.