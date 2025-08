La visite d’Abdulla Al Hamed à ChinaJoy 2025 ouvre la voie à une future collaboration émiratie-chinoise dans le secteur du jeu vidéo

SHANGHAHAÏ, le 6 août 2025 (WAM) – Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, président du Bureau national des médias des Émirats arabes unis et président du Conseil des médias des Émirats, accompagné de la délégation de la plateforme BRIDGE, a effectué une visite stratégique à ChinaJoy 2025, le plus grand événement chinois dédié à l’industrie du divertissement numérique.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la tournée préparatoire au Sommet BRIDGE 2025 – la plus grande plateforme mondiale rassemblant les créateurs de contenus médiatiques, culturels et créatifs, ainsi que les leaders et décideurs du secteur, afin de transformer les modes de communication à l’échelle mondiale. Le sommet se tiendra à Abou Dhabi du 8 au 10 décembre 2025.

La visite à ChinaJoy 2025 visait à explorer les avancées les plus récentes dans les domaines du jeu vidéo, de l’intelligence artificielle (IA) et des technologies immersives, tout en identifiant de nouvelles opportunités de coopération entre les Émirats arabes unis et la Chine dans le cadre de l’évolution rapide des secteurs créatifs.

À cette occasion, la délégation a rencontré Han Zhihai, fondateur de Howell Expo Co., Ltd., organisateur de ChinaJoy, et figure de proue du salon. Grâce à son leadership, ChinaJoy est devenue, en deux décennies, une référence mondiale dans le secteur du divertissement numérique.

La délégation émirienne a visité les expositions technologiques de pointe consacrées aux jeux mobiles, aux plateformes d’IA, aux technologies immersives et aux solutions de mobilité intelligente. Parmi les entreprises mises en avant figuraient : OnePlus, marque de smartphones du groupe OPPO, qui a présenté des appareils optimisés pour le gaming dotés de systèmes de refroidissement avancés et d’écrans à taux de rafraîchissement élevé ; Douyin, équivalent chinois de TikTok, qui a démontré l’utilisation d’outils d’IA innovants destinés aux influenceurs du gaming pour la création de contenus en temps réel ; BYD, leader mondial des véhicules électriques, qui a exposé ses systèmes de cockpit intelligents intégrant des plateformes de jeux embarquées ; CreateAI, qui a offert un aperçu de l’avenir des avatars virtuels et des PNJ (personnages non-joueurs) dans le métavers via l’IA générative.

Abdulla Al Hamed a souligné le rôle essentiel des technologies numériques avancées dans la transformation de l’industrie du jeu et du divertissement. Il a déclaré que ChinaJoy constitue l’un des plus importants carrefours mondiaux mettant en lumière les innovations en intelligence artificielle, lesquelles redéfinissent les contours de ce secteur.

Il a insisté sur l’importance de nouer des partenariats stratégiques avec les leaders mondiaux de la technologie et du divertissement numérique, afin de favoriser l’échange de connaissances et l’adoption des solutions intelligentes les plus récentes, dans le but d’enrichir l’expérience utilisateur et de stimuler l’innovation dans la région.

Cette visite à ChinaJoy s’inscrit dans l’ambition des Émirats arabes unis, portée par la plateforme BRIDGE, de se positionner comme acteur central de cet écosystème émergent.

Le Sommet BRIDGE 2025 réunira à Abou Dhabi des figures mondiales des secteurs des médias, du jeu vidéo, des technologies et du divertissement numérique, afin de favoriser les investissements, les coopérations et la création de passerelles durables entre les Émirats, la Chine et la communauté mondiale du gaming.

À travers ce soutien stratégique aux secteurs clés du numérique, BRIDGE entend jouer un rôle moteur dans la redéfinition du futur des contenus et de la communication à l’échelle planétaire.