Juillet classé troisième mois le plus chaud jamais enregistré à l’échelle mondiale, selon des scientifiques

BRUXELLES, 7 août 2025 (WAM) — Le mois dernier a été le troisième mois de juillet le plus chaud jamais enregistré à l’échelle mondiale, selon des scientifiques, avec notamment un record de température nationale en Türkiye atteignant 50,5 degrés Celsius.

Ces données s’inscrivent dans la continuité de conditions climatiques extrêmes que les chercheurs attribuent au réchauffement climatique d’origine anthropique, bien que la série de records mondiaux de température ait connu une pause.

Selon le Service Copernicus sur le changement climatique de l’Union européenne (C3S), la température moyenne mondiale de l’air en surface a atteint 16,68 °C en juillet, soit 0,45 °C au-dessus de la moyenne de la période 1991-2020.

« Deux ans après le mois de juillet le plus chaud jamais enregistré, la série récente de records mondiaux de température s’interrompt – pour l’instant », a déclaré Carlo Buontempo, directeur du C3S. « Mais cela ne signifie pas que le changement climatique s’est arrêté. Nous continuons d’en observer les effets à travers des événements tels que les vagues de chaleur extrême et les inondations catastrophiques enregistrées en juillet. »