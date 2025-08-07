Les dirigeants des Émirats arabes unis félicitent le Président de la Côte d’Ivoire à l’occasion de la fête de l’Indépendance

ABOU DHABI, 7 août 2025 (WAM) – Le Président Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan a adressé un message de félicitations au Président Alassane Ouattara de la République de Côte d’Ivoire à l’occasion de la fête de l’indépendance de son pays.

Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-Président, Premier ministre et Souverain de Dubaï, ainsi que Son Altesse Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vice-Président, Vice-Premier ministre et Président de la Cour présidentielle, ont envoyé des messages similaires au Président Ouattara ainsi qu’au Premier ministre Robert Beugré Mambé.