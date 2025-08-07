Un officier de la police de Ras Al Khaimah hisse le drapeau des EAU au sommet le plus élevé d'Europe

RAS AL KHAIMAH, 7 août 2025 (WAM) – Un membre de la police de Ras Al Khaimah a accompli un exploit remarquable en atteignant le sommet du mont Elbrouz, le plus haut sommet d'Europe, au terme d’une expédition éprouvante de cinq jours.

Le major Ibrahim Saif Al Mazrouei a escaladé cette montagne culminant à 5 642 mètres en Russie, devenant ainsi le premier officier de la police de Ras Al Khaimah à gravir l’un des « Seven Summits ». Au sommet, il a hissé le drapeau des Émirats arabes unis aux côtés de l’emblème de la police de l’Émirat.

Le Major général Ali Abdullah bin Alwan Al Nuaimi, commandant en chef de la police de Ras Al Khaimah, a salué la persévérance, la détermination et l’ambition du major Al Mazrouei, soulignant l’importance de cet accomplissement.

Le major Al Mazrouei s’est dit fier d’avoir hissé le drapeau national au sommet de l’Elbrouz, remerciant la direction de la police de Ras Al Khaimah pour son soutien dans ce défi mondial. Il a affirmé que cette réussite, fruit de la « détermination et de l’ambition », continuera de l’inspirer dans sa quête de gravir les sept sommets emblématiques du monde.

Durant l’expédition, Al Mazrouei a affronté des conditions climatiques extrêmes, un air raréfié, des vents violents et un terrain abrupt avant d’atteindre le sommet du mont Elbrouz.