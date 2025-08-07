UAE Team Emirates XRJ signe de belles performances dans les Tours d’Espagne et de Pologne

MADRID – VARSOVIE, 7 août 2025 (WAM) – Les cyclistes de l’équipe UAE Team Emirates XRG ont brillé sur les routes d’Espagne et de Pologne, avec des performances remarquées lors du Tour de Burgos et du Tour de Pologne.

Lors de la deuxième étape du Tour de Burgos, le Colombien Sebastián Molano s’est illustré par un sprint fulgurant, décrochant une honorable troisième place au terme d’une arrivée âprement disputée.

Parallèlement, en Pologne, le Suisse Jan Christen s’est classé quatrième de la troisième étape du Tour, une étape exigeante marquée par un important accident collectif survenu dans les vingt derniers kilomètres. En raison de la nécessité de permettre l’intervention des secours, les organisateurs ont décidé de neutraliser la course temporairement, annulant ainsi tout impact sur le classement général. Seule la victoire d’étape était en jeu dans la ville de Wałbrzych.

Ben Turner, du team Ineos Grenadiers, a remporté cette étape, tandis que Christen est monté à la troisième place du classement général, profitant notamment du retrait de Mathias Vacek (Lidl-Trek).

Ces résultats confirment la régularité des coureurs de l’équipe UAE XRG, qui poursuit sa quête de performances sur les circuits européens.