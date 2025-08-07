Le Conseil des affaires humanitaires internationales lance le programme « Créateurs de contenu à impact humanitaire » dans les communautés arabes

ABOU DHABI, 7 août 2025 (WAM) – Le Conseil des affaires humanitaires internationales a lancé la version arabe de son programme « Créateurs de contenu à impact humanitaire », dans le cadre de l’initiative « Makers of Impact » récemment annoncée en partenariat avec la New Media Academy.

Le programme vise à attirer et à développer les compétences des créateurs de contenu humanitaire à travers le monde arabe, en leur fournissant les outils nécessaires pour produire un contenu créatif reflétant les initiatives et programmes humanitaires, de développement et caritatifs à l’échelle mondiale.

Organisé à Dubaï du 4 au 28 août, le programme accueille 67 blogueurs et créateurs de contenu issus de différents pays arabes. Les participants incluent : Des professionnels du secteur humanitaire, notamment dans le domaine de la santé. Des volontaires, podcasteurs, journalistes, enseignants et jeunes professionnels. Des étudiants en médias et des talents émergents des plateformes numériques.

Le programme comprend : Techniques de narration et d’écriture de scénarios. Production et montage vidéo, photographie.

Utilisation de l’intelligence artificielle pour la création de contenu humanitaire. Marketing numérique et stratégies de diffusion.

Des experts de grandes entreprises technologiques et de plateformes numériques animeront les sessions, aux côtés de créateurs de contenu influents, qui partageront leurs expériences et messages humanitaires à travers des formats percutants.

Hussein Al Atouli, Directeur de la New Media Academy, a souligné que le programme vise à : « Renforcer un contenu humanitaire arabe influent et conscient, et à former des créateurs capables de transmettre des messages humanitaires inspirants et porteurs de changement. »

Il a également précisé que ce programme offre aux participants l’opportunité de perfectionner leurs compétences et de tirer parti des outils numériques modernes et de l’IA pour servir des causes humaines.

Parmi les 637 candidatures reçues de plus de 36 pays : 106 ont été présélectionnées selon des critères stricts (expérience dans les initiatives humanitaires, intérêt avéré pour la création de contenu, contributions antérieures).

Un comité d’experts en a finalement retenu 67 pour participer à l’édition actuelle.

Ce programme illustre l’engagement du Conseil des affaires humanitaires internationales à favoriser l’autonomisation des jeunes arabes et à amplifier les récits humanitaires par des moyens numériques innovants.