RAKEZ et Rana Group lancent le hub de fabrication intelligente "Erisha" à Ras Al Khaimah

RAS AL KHAIMAH, 7 août 2025 (WAM) — La Zone économique de Ras Al Khaimah (RAKEZ) a conclu un partenariat stratégique majeur avec le géant indien de la construction Rana Group pour établir le "Erisha Smart Manufacturing Hub", une initiative révolutionnaire visant à transformer les secteurs industriels et durables de la région.

Ce partenariat ouvre la voie à l’expansion opérationnelle de la filiale du groupe dédiée à la mobilité électrique, Erisha E Mobility, au Moyen-Orient et en Afrique, tout en consolidant ses activités existantes en Inde.

Le futur complexe industriel s’étendra sur 15 millions de pieds carrés, avec une surface bâtie de quelque 25 millions de pieds carrés. Il hébergera plus de 150 industries spécialisées dans des technologies de pointe telles que la production de véhicules électriques et à hydrogène, les énergies renouvelables, les aéronefs à décollage et atterrissage verticaux électriques (eVTOL), ainsi que la fabrication de semi-conducteurs.

Erisha Smart Manufacturing Hub proposera un écosystème intégré combinant des espaces industriels, résidentiels et commerciaux. Le site abritera notamment des hôpitaux, des facultés de médecine, des centres commerciaux, des hypermarchés, des entrepôts, des bureaux, des centres communautaires, des banques et des institutions financières.

Ramy Jallad, PDG du groupe RAKEZ, a déclaré : « Ras Al Khaimah s’affirme comme une plateforme fertile pour l’innovation technologique et le développement durable. Ce hub intégré va non seulement diversifier l’économie de l’émirat, mais aussi générer des milliers d’emplois et consolider le rôle de chef de file de Ras Al Khaimah dans le domaine des énergies vertes et de la fabrication de pointe. »

De son côté, le président-directeur général d’Erisha E Mobility, le Dr Darshan Rana, a affirmé : « Ce projet sera à l’avant-garde de la révolution de l’énergie verte, contribuant de manière significative aux ambitions de neutralité carbone des Émirats arabes unis. Nous cherchons à établir de nouvelles références en matière d’industrialisation durable. »

Cette collaboration stratégique illustre un engagement commun en faveur de la durabilité, de l’innovation et de la croissance économique. Grâce à ses infrastructures de classe mondiale et à son environnement propice à l’entreprise, RAKEZ constitue une base idéale pour l’expansion mondiale d’Erisha E Mobility. Le projet entend servir de catalyseur pour le progrès industriel aux Émirats arabes unis et au-delà.