Shamma bint Mohammed visite des institutions communautaires de premier plan à Tokyo

TOKYO, le 7 août 2025 (WAM) – Cheikha Dr. Shamma bint Mohammed bin Khalid Al Nahyan, présidente des Institutions culturelles et éducatives “Cheikh Mohammed bin Khalid Al Nahyan”, a effectué une visite officielle à plusieurs organisations japonaises œuvrant dans les domaines de la paix, de l’éducation et de la sensibilisation environnementale, en marge de sa participation à l’Expo Osaka 2025.

Lors de cette visite, Cheikha Dr. Shamma s’est rendue au siège de Peace Boat ainsi qu’à l’International Nature School, où elle a pris connaissance d’initiatives pionnières illustrant un engagement mondial en faveur du développement durable et du dialogue interculturel.

À Peace Boat, elle a été accueillie par son fondateur et directeur, Yoshioka Tatsuya, qui a présenté un exposé détaillé sur les missions de l’organisation : promouvoir la paix, favoriser la compréhension entre les peuples, protéger l’environnement et soutenir les principes du développement durable. Cheikha Dr. Shamma a salué ces efforts, soulignant leur parfaite concordance avec les valeurs défendues par les Institutions culturelles et éducatives Cheikh Mohammed bin Khalid Al Nahyan.

À l’issue de sa visite, elle a offert une collection d’ouvrages sur les Émirats arabes unis – y compris plusieurs de ses propres publications – dans le cadre de l’initiative « Le Savoir pour l’humanité », lancée en 2021 pour enrichir la présence culturelle et intellectuelle des Émirats à l’international.

Elle a également visité l’International Nature School, une institution japonaise de référence intégrant l’apprentissage par la nature à travers des activités de terrain destinées aux enfants. Les échanges ont porté sur des pistes de coopération future avec les Institutions Cheikh Mohammed bin Khalid, afin de promouvoir une prise de conscience environnementale conjointe auprès de la jeunesse émiratie et japonaise, et de favoriser les échanges éducatifs bilatéraux.

À cette occasion, Cheikha Dr. Shamma a offert l’ouvrage jeunesse intitulé « Le Trésor du grand-père Hamdan », écrit par Cheikha Rodha bint Nahyan bin Zayed Al Nahyan, aux responsables de l’école.

Par ces visites, Cheikha Dr. Shamma réaffirme son engagement à promouvoir la coopération internationale, à s’inspirer des expériences communautaires innovantes et à appuyer les initiatives en faveur de la paix, de l’environnement et de l’éducation. Son action illustre l’esprit de l’initiative « Le Savoir pour l’humanité », qui vise à diffuser la culture émiratie et à encourager le dialogue interculturel à l’échelle mondiale.