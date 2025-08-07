Le Président des Émirats arabes unis en visite officielle en Russie

MOSCOU, 7 août 2025 (WAM) – Le président des Émirats arabes unis, Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, est arrivé à Moscou pour une visite officielle auprès de la Fédération de Russie.

À son entrée dans l’espace aérien russe, l’avion de Son Altesse a été escorté par des avions militaires. À son arrivée à l’aéroport de Vnoukovo, il a été accueilli par une cérémonie officielle durant laquelle les hymnes nationaux des Émirats arabes unis et de la Russie ont été joués. Une haie d’honneur a également été formée pour saluer Son Altesse, qui a salué les hauts responsables présents.

Son Altesse est accompagné d’une délégation de haut niveau comprenant : Son Altesse Cheikh Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-président de la Cour présidentielle pour les affaires spéciales ; Cheikh Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, conseiller du président de l’État ; Ali bin Hammad Al Shamsi, secrétaire général du Conseil suprême de la sécurité nationale ; Dr Sultan bin Ahmed Al Jaber, ministre de l’Industrie et des Technologies avancées ; Dr Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministre du Commerce extérieur ; Mohamed Hassan Al Suwaidi, ministre de l’Investissement ; Ahmed Ali Al Sayegh, ministre d’État ; Faisal Abdulaziz Al Bannai, conseiller du président pour la recherche stratégique et les technologies de pointe ; Dr Ahmed Mubarak Al Mazrouei, président du bureau présidentiel des affaires stratégiques et président du Bureau exécutif d’Abou Dhabi ; Dr Mohammed Ahmed Al Jaber, ambassadeur des Émirats arabes unis auprès de la Fédération de Russie, ainsi qu’un certain nombre de hauts responsables.

Cette visite officielle s’inscrit dans le cadre des efforts continus déployés par les Émirats arabes unis pour renforcer les relations bilatérales et la coopération stratégique avec la Russie.