La famine et la malnutrition dévastent Gaza, selon l’ONU

NEW YORK, le 8 août 2025 (WAM) – Le porte-parole adjoint du Secrétaire général de l’ONU, Farhan Haq, a déclaré que la propagation de la faim et de la malnutrition dans la bande de Gaza a eu un impact dévastateur sur les conditions de vie de la population.

Lors d’un point de presse tenu jeudi, il a expliqué que les hôpitaux de Gaza fonctionnent au-delà de leur capacité maximale, avec des patients allongés à même le sol, voire dans les rues, faute de lits, de fournitures médicales et d’équipements. Il a averti qu’une catastrophe imminente pourrait survenir si les livraisons de carburant n’étaient pas acheminées dans la bande.

Il a ajouté que la situation à Gaza a dépassé le stade catastrophique, avec un nombre croissant de morts et de blessés, que ce soit le long des routes des convois d’aide ou dans leurs lieux de résidence.