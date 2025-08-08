Les préparatifs à l’échelle mondiale pour accueillir la Coupe du monde de badminton débutent à Charjah

CHARJAH, le 8 août 2025 (WAM) – Sous le patronage de Son Altesse Cheikh Abdullah bin Salem bin Sultan Al Qasimi, vice-souverain de Charjah et vice-président du Conseil exécutif de l’émirat, les préparatifs sont en cours pour accueillir la toute première Coupe du monde de badminton.

L’événement se tiendra à Khorfakkan, dans l’émirat de Charjah, du 11 au 14 décembre 2025. Le comité d’organisation a tenu récemment sa première réunion au Conseil des sports de Charjah afin d’examiner différents aspects liés à la tenue du tournoi.

La Fédération mondiale de badminton a confirmé que Charjah sera l’hôte du premier championnat mondial de badminton en plein air, organisé par la Fédération émirienne de badminton en collaboration avec le Conseil des sports de Charjah.

La réunion a été présidée par Abdulmalik Mohammed Jani, président du comité d’organisation, en présence de Noura Hassan Al Jasmi, vice-présidente du comité, ainsi que de plusieurs responsables de commissions chargées de divers volets organisationnels.

Les participants ont discuté des modalités pratiques de l’événement et de la répartition des responsabilités. Ils ont souligné l’importance de développer les talents locaux et ont proposé d’organiser des ateliers de formation pour de nouveaux arbitres. Des événements promotionnels seront également programmés avant la compétition pour susciter l’engouement du public.

La plage de Khorfakkan a été retenue comme lieu officiel de la compétition. Une conférence de presse se tiendra après les championnats d’Europe et d’Asie pour présenter les détails de ce rendez-vous sportif inédit.