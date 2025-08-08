Ouverture des inscriptions pour le marathon de la Grande Muraille de Huairou et la course caritative Zayed 2025

ABOU DHABI, le 8 août 2025 (WAM) – Les inscriptions sont désormais ouvertes pour le marathon de la Grande Muraille de Huairou et la course caritative Zayed 2025, prévus le 21 septembre à Pékin.

Organisé par le Comité supérieur de la course caritative Zayed, l’événement illustre la coopération culturelle et sportive entre les Émirats arabes unis et la Chine. Il s’inscrit dans une série mondiale qui comprend des étapes aux Émirats arabes unis, au Brésil, en Égypte, aux États-Unis et en Hongrie.

Le marathon de la Grande Muraille réunira plus de 51 000 coureurs pour une course classée A1 par l’Association chinoise d’athlétisme. Le parcours s’étendra du Centre international de conférences et d’expositions du lac Yanqi, à Pékin, jusqu’au site touristique de Mutianyu sur la Grande Muraille, en traversant plusieurs lieux culturels emblématiques.

Lancée à Abou Dhabi en 2001 en hommage au Père fondateur des Émirats arabes unis, feu Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, la course caritative Zayed a permis de collecter plus de 173 millions de dollars au profit de traitements médicaux et de causes humanitaires dans le monde. Elle a déjà rassemblé plus de 613 000 participants lors d’éditions internationales à New York, au Caire et désormais à Pékin.

Le lieutenant-général (à la retraite) Mohammed Hilal Al Kaabi, président du Comité supérieur d’organisation, tiendra une conférence de presse à Pékin le 18 août pour dévoiler tous les détails de l’événement, en coopération avec l’ambassade des Émirats arabes unis à Pékin et plusieurs entités gouvernementales chinoises.

Les athlètes chinois peuvent s’inscrire via les plateformes locales de marathon et WeChat à partir du 8 août, tandis que des canaux dédiés sont ouverts aux participants venant des Émirats, y compris les athlètes émiratis, les résidents, le personnel de l’ambassade et autres, via le lien suivant : /https://m.mararun.com/html/match.html#/index/8436870480502777?f=mara

Les activités préliminaires comprendront une course de robots, des épreuves familiales et destinées aux personnes déterminées, organisées le 20 septembre, ainsi qu’un programme culturel du 19 au 21 septembre sur le site de la Grande Muraille de Mutianyu. L’événement se conclura par une cérémonie de remise des prix le 21 septembre.