Un composé issu de l’érable ouvre une nouvelle voie contre la carie dentaire

WASHINGTON, le 8 août 2025 (WAM) – Une étude publiée dans la revue Microbiology Spectrum révèle qu’un composé naturel issu de l’érable, l’épicatéchine gallate (ECG), pourrait contribuer à lutter contre Streptococcus mutans, la bactérie responsable des caries dentaires.

Abondant, abordable et non toxique, l’ECG apparaît comme un candidat idéal pour être intégré dans des produits d’hygiène orale tels que les bains de bouche, en particulier pour les jeunes enfants susceptibles d’en avaler accidentellement.

Cette découverte découle de recherches menées sur des composés naturels capables d’inhiber la formation de biofilms chez Listeria monocytogenes. Les scientifiques ont observé que la bactérie évitait de former des biofilms sur l’érable, ce qui les a conduits à isoler des polyphénols ciblant la sortase A, une enzyme clé dans l’adhésion bactérienne.



La similarité de la sortase A chez les Streptococcus a incité les chercheurs à tester les polyphénols d’érable sur S. mutans. Les essais ont montré que ces composés se lient à l’enzyme et bloquent son activité, empêchant ainsi la formation de biofilms sur des dents artificielles et des disques d’hydroxyapatite — matériau imitant l’émail dentaire.

« Nos résultats suggèrent que l’ECG ou d’autres polyphénols comestibles dotés d’une activité anti-sortase pourraient être ajoutés aux produits dentaires pour prévenir les caries grâce à un mécanisme antibiofilm », explique le Dr Mark Gomelsky, professeur de microbiologie et directeur du programme de microbiologie à l’Université du Wyoming.



Contrairement aux solutions classiques, qui reposent sur la destruction des bactéries par l’alcool, les désinfectants, les huiles essentielles ou le fluor, cette méthode agit en empêchant l’adhésion bactérienne. Pour les jeunes enfants, un bain de bouche formulé à base de polyphénols comestibles offrirait ainsi une alternative sûre, limitant les risques liés à l’ingestion accidentelle tout en protégeant les dents contre la formation de la plaque dentaire.