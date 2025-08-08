La Chambre de commerce de Ras Al Khaimah examine les échanges commerciaux avec l’Ouganda

RAS AL KHAIMAH, le 8 août 2025 (WAM) – Mohammed Musabbeh Al Nuaimi, président de la Chambre de commerce et d’industrie de Ras Al Khaimah, a reçu Zaake Wanume Kibedi, ambassadeur de l’Ouganda aux Émirats arabes unis.

Les discussions ont porté sur le renforcement des relations économiques entre la Chambre de commerce de Ras Al Khaimah et la Chambre nationale de commerce et d’industrie d’Ouganda, avec un accent particulier sur la promotion des échanges commerciaux et le développement de la coopération en matière d’investissement.

Les deux parties ont passé en revue les avantages offerts par Ras Al Khaimah et la République d’Ouganda en termes d’investissement, soulignant l’importance d’explorer de nouvelles opportunités dans des secteurs clés des deux pays.

Al Nuaimi a affirmé que la Chambre de commerce de Ras Al Khaimah accueille toujours favorablement les initiatives soutenant le secteur privé dans l’exploration d’opportunités d’investissement profitables et bénéfiques dans de nombreux pays amis à travers le monde, dans un esprit d’intérêts mutuels partagés.

Il a indiqué que l’Ouganda figure parmi les pays africains liés à l’environnement des affaires de l’émirat de Ras Al Khaimah grâce à plusieurs partenariats et accords commerciaux. Il a également souligné l’importance d’accroître les partenariats dans le secteur des petites et moyennes entreprises, afin de stimuler les opportunités d’investissement pour le secteur privé et l’ensemble de l’économie locale.

L’ambassadeur Kibedi a exprimé sa satisfaction de rencontrer la Chambre de commerce de Ras Al Khaimah, en tant qu’organisme officiel chargé de l’organisation des affaires du secteur privé dans l’émirat. Il a réaffirmé l’intérêt de son pays à accroître et à diversifier les échanges commerciaux au service des intérêts communs des deux parties.

Il a également invité la Chambre de commerce de Ras Al Khaimah et ses membres à participer au Forum d’affaires Émirats arabes unis – Ouganda, prévu du 27 au 29 octobre à Kampala, en Ouganda.

La réunion, tenue au siège de la Chambre, s’est déroulée en présence de Youssef Mohamed Ismail, premier vice-président de la Chambre et président du comité supérieur de la Fondation Saud Bin Saqr pour le développement des projets de jeunes, et du Dr Ahmed Al Shemeili, directeur général de la Chambre de commerce de Ras Al Khaimah.