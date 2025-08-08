La Fédération émirienne de tennis organise 157 tournois locaux et internationaux d’ici fin 2025

DUBAÏ, le 8 août 2025 (WAM) – La Fédération émirienne de tennis a annoncé l’organisation de 150 tournois locaux et sept tournois internationaux au cours du dernier trimestre de l’année en cours, avec un lancement prévu le 30 août par le Tennis 360 Tournament, qui se tiendra dans la salle climatisée de Dubaï.

Le calendrier des compétitions internationales comprend deux tournois Masters sous l’égide de la Fédération internationale, trois tournois juniors et d’autres épreuves internationales. Les tournois locaux seront, quant à eux, organisés par diverses académies réparties à travers le pays et s’adresseront à toutes les catégories et tranches d’âge. L’événement phare en sera la sixième étape du tournoi local Mubadala, qui débutera le 5 septembre.

Nasser Youssef Al Marzouqi, Secrétaire général de la Fédération, a souligné la pleine préparation de l’instance à accueillir ces compétitions, en coordination avec les fédérations internationale et asiatique, ainsi qu’avec les différentes académies du pays, afin de contribuer au développement de ce sport et à l’élargissement de sa base de pratiquants.