La grande mosquée Cheikh Zayed d’Abou Dhabi classée 8ᵉ au monde et 1ʳᵉ au Moyen-Orient dans la catégorie « Attractions Principales »

ABOU DHABI, le 8 août 2025 (WAM) – La grande mosquée Cheikh Zayed, à Abou Dhabi, a obtenu une nouvelle reconnaissance mondiale en se classant parmi les sites les plus remarquables au monde, selon le rapport 2025 de la plateforme internationale spécialisée en voyages et tourisme Tripadvisor.

Dans la catégorie « Attractions Principales », la grande mosquée d’Abou Dhabi s’est hissée à la 8ᵉ place mondiale, gagnant deux rangs par rapport à 2024. Ce classement repose sur l’analyse de plus de huit millions de sites à travers le monde, plaçant l’édifice parmi le 1 % des attractions les plus prestigieuses à l’échelle internationale. Elle conserve également la 1ʳᵉ place au Moyen-Orient dans cette catégorie, confirmant son statut d’icône régionale et internationale du tourisme religieux et culturel.

Dans le même rapport, la grande mosquée Cheikh Zayed de Fujairah, relevant du Centre de la grande mosquée Cheikh Zayed, s’est distinguée en intégrant le top 10 % des monuments mondiaux, une performance remarquable compte tenu de la récente ouverture de ses visites au public.

Ces distinctions réaffirment le rôle de ces deux mosquées comme destinations culturelles majeures, attirant des visiteurs du monde entier et illustrant l’excellence émiratie en matière de préservation patrimoniale et de rayonnement spirituel.

Le Dr Youssef Al Obaidli, directeur général du Centre de la grande mosquée Cheikh Zayed, a salué cet accomplissement mondial, le qualifiant de résultat direct de la vision éclairée de la direction du pays et de la stratégie du Centre visant à offrir des services de haut niveau et des expériences uniques aux visiteurs. Il a mis en avant les efforts constants d’amélioration des infrastructures, l’excellence des équipes spécialisées, ainsi que l’implication de jeunes Émiratis qualifiés pour guider les visites culturelles.

Une référence architecturale et culturelle mondiale

Par son architecture islamique raffinée, la grande mosquée Cheikh Zayed d’Abou Dhabi s’impose comme un modèle de référence parmi les lieux de culte et les sites culturels internationaux. Elle accueille chaque année près de 7 millions de fidèles et visiteurs de diverses cultures et religions, offrant un espace de rencontre et de dialogue fondé sur les valeurs de coexistence, de paix et d’harmonie prônées par les Émirats arabes unis.

Le Centre a également renforcé l’attrait du site avec la « Coupole de la Paix », qui abrite le musée Lumière et Paix. Ce dernier présente des pièces historiques et artistiques uniques – telles que le Hizam de la Kaaba, le dinar du calife Abdel Malik ibn Marwan, le Coran bleu ou encore un astrolabe andalou – et propose une immersion interactive dans les trois mosquées sacrées de l’islam.

Par ailleurs, le site offre diverses installations culturelles et de loisirs : bibliothèque spécialisée, théâtre culturel, expositions permanentes et temporaires, ainsi qu’un espace commercial et un parcours sportif extérieur. Les visites guidées, assurées par des spécialistes émiratis, figurent parmi les expériences les plus appréciées des visiteurs.

Ces initiatives visent à consolider la place de la grande mosquée Cheikh Zayed comme haut lieu mondial du dialogue interculturel et de la promotion des valeurs universelles de paix et de tolérance.