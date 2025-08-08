Lancement du Congrès mondial de la robotique 2025 à Pékin

PÉKIN, le 8 août 2025 (WAM) – La Conférence mondiale des robots 2025 s’est ouverte aujourd’hui dans la capitale chinoise, réunissant plus de 200 entreprises de premier plan venues de divers pays. L’événement présente plus de 1 500 innovations, dont plus d’une centaine dévoilée en avant-première, soit près du double par rapport à l’édition précédente.

Organisée jusqu’au mardi 12 août dans la Zone de développement économique et technologique de Pékin, cette édition se tient sous le thème : « Rendre les robots plus intelligents, et les agents incarnés plus performants ». Au programme : forums, expositions, compétitions et rencontres professionnelles.

Le forum principal, ainsi qu’une vingtaine de sessions spécialisées, réunit quelque 400 intervenants – scientifiques, experts internationaux, représentants d’organisations mondiales et entrepreneurs – pour débattre des dernières tendances et innovations dans le domaine de la robotique.

Parmi les nouveautés exposées : des robots quadrupèdes à haute flexibilité, des modèles conçus pour le sauvetage ou l’inspection, des systèmes pour la fabrication de cathéters médicaux, des robots tondeuses, ainsi qu’une large gamme d’humanoïdes à corps complet, développés par une cinquantaine de fabricants.

Plus de 30 événements parallèles visent à renforcer la coopération internationale, accélérer les applications pratiques, harmoniser les normes, stimuler l’innovation et développer les compétences.

Selon les données officielles, la Chine a représenté en 2024 les deux tiers des demandes mondiales de brevets liés à la robotique et produit 556 000 robots industriels, consolidant ainsi sa position de premier fabricant mondial dans ce secteur.