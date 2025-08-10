Les Émirats arabes unis effectuent leur 68ᵉ largage d’aide dans le cadre de l’opération « Birds of Goodness » et livrent 540 tonnes de denrées alimentaires à Gaza

GAZA, le 10 août 2025 (WAM) – Les Émirats arabes unis ont poursuivi aujourd’hui leurs efforts humanitaires en faveur du peuple palestinien dans la bande de Gaza, en réalisant le 68ᵉ largage aérien d’aide dans le cadre de l’Opération «Birds of Goodness », partie intégrante de l’Opération « Chivalrous Knight 3 », en coopération avec le Royaume hachémite de Jordanie et avec la participation de l’Allemagne, de l’Italie, des Pays-Bas, de la Belgique et de la France.

L’envoi comprenait des quantités de denrées alimentaires essentielles, préparées avec le soutien de plusieurs institutions et entités caritatives basées aux Émirats arabes unis, afin de répondre aux besoins des habitants confrontés à des conditions humanitaires difficiles dans la bande de Gaza.

Par ailleurs, 20 camions transportant 540 tonnes de denrées alimentaires ont franchi les points de passage terrestres vers Gaza, dans le cadre des efforts continus des Émirats pour acheminer des approvisionnements vitaux par voie terrestre et aérienne.

Avec cette opération, le volume total d’aide larguée par les Émirats dépasse désormais 3 908 tonnes de produits de secours divers, y compris des denrées alimentaires et des fournitures essentielles, réaffirmant l’engagement constant du pays à soutenir le peuple palestinien et à renforcer sa résilience.

Ces efforts traduisent le rôle de premier plan des Émirats arabes unis dans l’action humanitaire internationale, en unissant leurs forces à celles de partenaires régionaux et internationaux et en promouvant une approche de don et de solidarité visant à alléger les souffrances des populations touchées dans les zones de crise.