Les initiatives estivales des Émirats arabes unis illustrent un engagement fort en faveur du bien-être des travailleurs

ABOU DHABI, le 11 août 2025 (WAM) – Les Émirats arabes unis connaissent cet été un élan remarquable d’initiatives humanitaires destinées à protéger les travailleurs en extérieur contre le stress thermique, illustrant l’engagement fort de la société émiratie – individus comme institutions – envers leur sécurité, leur bien-être et leurs droits.

Ces actions vont de la mise en place d’abris climatisés et la distribution de boissons fraîches, glaces et repas complets, à la remise de lunettes de soleil, de crème solaire et à l’organisation de campagnes de sensibilisation sur les dangers de l’épuisement dû à la chaleur.

Menés par des organismes publics et privés, ces programmes témoignent des valeurs éthiques des Émirats et de leur succès à instaurer la protection des travailleurs comme une véritable culture sociale.

Le ministère des Ressources humaines et de l’Émiratisation (MOHRE) a indiqué que plus de 10 000 aires de repos climatisées, dotées de commodités, ont été installées à travers le pays pour les livreurs durant l’interdiction de travail en plein soleil, en vigueur du 15 juin au 15 septembre chaque année, en coopération avec les autorités concernées et le secteur privé.

L’Union générale des femmes poursuit son initiative « Suqia Fatima bint Moubarak », qui se déploie en juillet, août et septembre, en distribuant eau, jus, dattes, parapluies et autres moyens de protection contre la chaleur à des milliers de travailleurs à Abou Dhabi.

La Police d’Abou Dhabi a, de son côté, lancé une action sur les chantiers d’Al Aïn, en partenariat avec First Abu Dhabi Bank, offrant eau, lunettes de soleil et crème solaire.

Soutenue par les Initiatives mondiales Mohammed bin Rashid Al Maktoum (MBRGI), l’association Ferjan Dubai, en collaboration avec la Fondation émirienne d’aide à l’accès à l’eau (Suqia) et la Banque alimentaire des Émirats, a distribué 2 millions de bouteilles d’eau fraîche, de jus et de friandises glacées aux travailleurs de Dubaï. L’opération, qui cible agents d’entretien, ouvriers du BTP, livreurs ainsi que personnels de voirie et d’espaces verts, s’appuie sur des véhicules réfrigérés, des réfrigérateurs fixes dans les logements et la mobilisation de nombreux bénévoles.

Le Croissant-Rouge émirien, via son centre d’Ajman, a mené une initiative humanitaire en offrant eau et jus frais à plus de 600 travailleurs dans des espaces publics. L’association « Beit Al Khair Society » a rejoint la campagne du MOHRE sur l’interdiction de travail en plein soleil, en distribuant 550 repas accompagnés d’eau et de jus aux ouvriers sur divers sites.

Ces efforts traduisent la détermination des Émirats arabes unis à renforcer la sécurité et la dignité des travailleurs, tout en cultivant les valeurs de solidarité et de compassion au sein de la société.