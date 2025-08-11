Le secteur de l’IA à Abou Dhabi enregistre une croissance de 61 % en un an

ABOU DHABI, le 11 août 2025 (WAM) – Le secteur de l’intelligence artificielle (IA) à Abou Dhabi connaît une accélération sans précédent, plaçant l’émirat au rang de pôle mondial de l’innovation et de la croissance dans ce domaine.

Selon les données publiées par la Chambre de commerce d’Abou Dhabi, l’émirat, qui compte désormais 673 entreprises spécialisées en IA, a enregistré une progression de 61 % du secteur entre juin 2023 et juin 2024.

À l’échelle mondiale, on dénombre environ 90 904 entreprises d’IA en 2024, ce qui confère à Abou Dhabi une concentration notable d’acteurs dans le paysage international. Ces résultats confirment son ascension en tant que centre de croissance le plus rapide de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, et en tant que leader mondial dans les domaines de l’entreprise, de l’innovation et de la recherche en IA.

Abou Dhabi établit de nouvelles normes mondiales pour l’adoption de l’IA dans des secteurs stratégiques, s’appuyant sur un réseau unique d’institutions et d’établissements tels que le Conseil de l’intelligence artificielle et des technologies avancées (AIATC) – chargé de développer et de mettre en œuvre les politiques et stratégies en matière de recherche, d’infrastructures et d’investissements – le Conseil pour la recherche en technologies avancées (ATRC), le Technology Innovation Institute (TII), AI71, Hub71, G42 et Space42 GIQ.

La Chambre de commerce précise que plus de 58 % des entreprises d’IA de l’émirat sont spécialisées dans l’innovation, la recherche et le conseil, signe d’un environnement économique sophistiqué et orienté vers la recherche. Rien qu’au premier semestre 2025, 150 nouvelles sociétés ont vu le jour, portées par des investissements stratégiques, des infrastructures de pointe et une demande multisectorielle croissante.

Shamis Ali Khalfan Al Dhaheri, deuxième vice-président et directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie d’Abou Dhabi, a souligné que le secteur local de l’IA évolue rapidement, passant de la phase d’adoption précoce à celle de la transformation concrète, avec un nombre croissant d’activités ancrées dans la recherche, le conseil stratégique et les solutions à l’échelle des entreprises.

Il a insisté sur la force de la collaboration entre les pouvoirs publics et le secteur privé, entre leaders mondiaux et innovateurs émergents, et entre recherche et industrie. Selon lui, cette dynamique collaborative constitue un levier essentiel pour faire de l’innovation la norme et non l’exception.

Au cœur de cette transformation, la nouvelle feuille de route stratégique (2025-2028) de la Chambre place la facilitation des affaires, le plaidoyer politique et la connectivité de l’écosystème au centre de ses priorités. Un groupe de travail dédié à l’intelligence artificielle et à la technologie rassemble les acteurs du secteur qui contribuent activement à façonner l’avenir de l’IA à Abou Dhabi, offrant à l’émirat un avantage concurrentiel distinct et renforçant son statut de centre d’innovation et d’entrepreneuriat.



