Le Club des sports nautiques d’Abou Dhabi remporte trois médailles en Espagne

ABOU DHABI, le 11 août 2025 (WAM) – Le Club des sports nautiques d’Abou Dhabi a remporté trois médailles – deux d’or et une d’argent – lors du Championnat international « Copa del Almirante » en Espagne.

Les deux médailles d’or ont été décrochées par le champion Khalifa Al Rumaithi dans la catégorie Optimist (Jeunes et moins de 13 ans), tandis que Hamad Al Muhairi s’est adjugé l’argent dans la catégorie moins de 11 ans.

Le Club a par ailleurs annoncé la participation de son équipe de voile Optimist au Championnat international d’Italie, qui se tiendra du 12 au 14 août avec la présence de 350 navigateurs représentant 29 pays.



