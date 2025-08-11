Le Fonds d’Abou Dhabi pour le développement, partenaire stratégique de la marche du développement arabe global

ABOU DHABI, 11 août 2025 (WAM) – Le Fonds d’Abou Dhabi pour le développement (ADFD) a réaffirmé son rôle de pilier majeur dans l’appui aux efforts de progrès économique et social dans les pays arabes, en finançant des projets stratégiques qui favorisent la stabilité, stimulent la croissance et améliorent la qualité de vie, témoignant ainsi de l’engagement constant des Émirats arabes unis envers leurs voisins arabes.

Ces dernières années, le Fonds a élargi son champ d’action dans la région arabe, traduisant sa mission en projets concrets dans des secteurs vitaux tels que la santé, l’énergie et les infrastructures, essentiels à la stabilité et à l’avenir des communautés. Chaque initiative constitue une avancée décisive sur la voie d’un développement global.

Selon son rapport annuel 2024, le financement cumulé du développement par l’ADFD a atteint 216,5 milliards AED, au bénéfice de 107 pays sur plusieurs continents. Ce montant comprend 157 milliards AED sous forme de prêts concessionnels, 57,6 milliards AED de subventions gouvernementales et 1,9 milliard AED de contributions directes.

En 2024, le Fonds a géré six subventions du gouvernement émirien à destination de pays arabes, pour un total de 810 millions AED, au profit de la Jordanie, du Maroc, du Yémen et de la Mauritanie.

Jordanie : plus de 452 millions AED pour trois projets clés – programme national de transformation numérique de la santé, soutien budgétaire et programme de développement des compétences en lecture.

Maroc : 129 millions AED pour l’extension de la route Oued Akrach – Ain Aouda.

Yémen : 45 millions AED pour un projet d’énergie solaire à Socotra.

Mauritanie : 184 millions AED pour la création d’un Collège des sciences appliquées.

Parmi les projets phares figure le Centre jordanien de santé numérique, récemment inauguré, visant à connecter les centres de soins via une plateforme numérique unifiée de gestion des dossiers médicaux électroniques, facilitant la télémédecine selon les normes internationales. La première phase a déjà relié cinq hôpitaux dans des zones éloignées et trois centres de santé, illustrant la profondeur de la coopération Émirats–Jordanie dans l’innovation numérique au service du développement.

Le Fonds supervise également les subventions émiriennes dans le cadre du Programme du Golfe arabe pour le développement (AGFUND), avec 4,6 milliards AED accordés respectivement à la Jordanie et au Maroc entre 2012 et 2024, et un financement de 9,2 milliards AED à Bahreïn dans le cadre du Programme de développement du CCG.

En 2025, l’ADFD poursuit la mise en œuvre de projets d’investissement à fort impact dans le monde arabe, tels que l’hôtel Sofitel Legend Pyramids Giza en Égypte pour soutenir le secteur touristique, un complexe touristique intégré à Salalah (Oman) et l’extension de l’aéroport international de Bahreïn. Il a également contribué à un projet solaire aux Comores, à un programme de logements en Somalie (Somaliland), et signé en juin un accord avec l’Autorité d’interconnexion du CCG pour renforcer la sécurité énergétique régionale.

En s’engageant dans des initiatives stratégiques à forte valeur ajoutée, le Fonds d’Abou Dhabi pour le développement demeure un acteur clé du progrès, traduisant l’engagement des Émirats arabes unis à promouvoir la stabilité et la prospérité dans le monde arabe et au-delà.