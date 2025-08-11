Les Émirats arabes unis exploitent l’IA pour renforcer le rayonnement mondial de la langue arabe

ABOU DHABI, 12 août 2025 (WAM) – Les Émirats arabes unis se distinguent comme un modèle dans l’intégration de l’intelligence artificielle (IA) au service de la langue arabe et de son patrimoine culturel dans l’espace numérique, renforçant ainsi sa présence régionale et internationale en tant que langue capable de répondre aux défis de l’avenir.

Plusieurs institutions nationales déploient des initiatives propulsées par l’IA dans des domaines tels que l’édition, l’éducation, la lexicographie et la production de contenus créatifs.

Parmi les réalisations majeures figure le Dictionnaire historique de la langue arabe, aboutissement scientifique d’envergure achevé l’an dernier à Charjah, « Capitale de la culture arabe ». Cette œuvre retrace l’évolution de la langue arabe à travers les âges.

Ce projet a été suivi par le lancement du « GPT Historical Dictionary of the Arabic Language », exploitant les technologies d’IA pour diffuser la langue à l’échelle mondiale. Offrant aux chercheurs et passionnés un accès à plus de 20 millions de mots arabes, il permet d’écrire et de lire des textes, de les convertir en vidéos, et d’enrichir continuellement la base lexicale grâce à la collaboration entre l’Académie de la langue arabe de Charjah et l’Emirates Scholar Research Centre.

La Fondation Mohammed bin Rashid Al Maktoum Knowledge œuvre au développement de la culture et du savoir numériques dans le monde arabe et à l’international via son Digital Knowledge Hub, plateforme dédiée à la production et à l’organisation de contenus numériques en arabe. Elle recense désormais plus de 800 000 titres et 8,5 millions de documents répartis dans plus de 18 bibliothèques spécialisées.

Le Centre de la langue arabe d’Abou Dhabi, relevant du Département de la culture et du tourisme, a lancé un dictionnaire numérique arabe-anglais innovant intégrant IA et linguistique computationnelle. Il couvre plus de 7 000 termes modernes, avec prononciation automatique, définitions simplifiées, exemples, illustrations et classification grammaticale et sémantique précises.

En partenariat avec l’Université de New York à Abou Dhabi et l’Université Zayed, le centre a initié le projet Balanced Arabic Readability Corpus (BAREC), visant à compiler un corpus linguistique de 10 millions de mots couvrant divers genres littéraires et thématiques.

Lors de la dernière édition du Salon international du livre d’Abou Dhabi, l’initiative Digital Square a été inaugurée, offrant un espace technologique pour promouvoir l’usage de l’IA dans l’édition et la production d’ouvrages.

En parallèle, de nombreuses institutions éducatives développent des projets destinés à favoriser l’usage de l’IA et des technologies modernes dans l’enseignement de la langue arabe.