La FTA perçoit 357 millions AED en impôts et amendes au premier semestre 2025

ABOU DHABI, 11 août 2025 (WAM) – L’Autorité fédérale des impôts (FTA) a intensifié ses opérations de contrôle cette année en menant des campagnes d’inspection dans les marchés des Émirats arabes unis, en coopération avec les autorités compétentes, afin de renforcer la conformité fiscale, protéger les droits des consommateurs et lutter contre l’évasion fiscale, garantissant ainsi le respect des lois et procédures en vigueur.

Dans un communiqué publié ce lundi, la FTA a indiqué que ses équipes d’inspection ont effectué un nombre record de 85 500 visites de terrain au cours du premier semestre 2025, soit une hausse de 110,7 % par rapport à la même période en 2024 (40 580 visites).

La valeur totale des impôts et amendes perçus lors de ces inspections a atteint 357,22 millions AED, contre 191,75 millions AED au premier semestre 2024, enregistrant ainsi une augmentation de 86,29 %.

La FTA a précisé que, lors des inspections liées à la taxe d’accise au premier semestre 2025, plus de 17,6 millions de produits non conformes ont été saisis, contre 7,2 millions un an plus tôt, soit une hausse de 144,44 %.

Parmi eux figuraient 11,52 millions de paquets de produits du tabac dépourvus de timbres fiscaux numériques et non enregistrés dans le système électronique de l’Autorité – plus du double des 5,52 millions saisis sur la même période l’an dernier (+108,7 %).

En outre, 6,1 millions d’autres produits d’accise non conformes ont été confisqués, incluant des boissons gazeuses, énergétiques et sucrées. Ce volume est plus de 3,5 fois supérieur aux 1,74 million saisis au premier semestre 2024 (+250 %).

Sara Al Habshi, directrice exécutive de la conformité fiscale au sein du secteur des affaires fiscales de la FTA, a souligné que l’Autorité redouble d’efforts pour contrôler le respect des lois et procédures fiscales dans toutes les transactions, afin de lutter contre l’évasion fiscale et protéger les consommateurs contre la circulation illégale de produits imposables ne répondant pas aux normes de qualité.

Elle a indiqué que la FTA recourt aux technologies numériques les plus récentes pour améliorer la conformité fiscale et accroître l’efficacité des opérations de contrôle, notamment dans la détection des marchandises de contrebande.

Mme Al Habshi a affirmé que l’Autorité poursuivra ses campagnes d’inspection sur l’ensemble des marchés du pays, en coordination avec les autorités concernées et ses partenaires stratégiques, dans le cadre d’une mission plus large visant à renforcer la surveillance du marché, assurer les normes les plus élevées de gouvernance et de transparence, et empêcher la vente, la distribution ou le stockage de produits en violation de la législation fiscale.