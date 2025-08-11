Le fabricant italien de composites G&G choisit Ras Al Khaimah comme base régionale

RAS AL KHAIMAH, le 11 août 2025 (WAM) – G&G Composite, fabricant et fournisseur italien de premier plan spécialisé dans les composants en matériaux composites avancés et en fibre de carbone, principalement destinés à l’industrie automobile, a annoncé l’ouverture de sa première implantation régionale à Ras Al Khaimah.

L’entreprise familiale a signé un bail pour une installation de plus de 930 m² dans la zone industrielle d’Al Hamra, au sein de la Ras Al Khaimah Economic Zone (RAKEZ), afin de desservir les marchés des Émirats arabes unis et de la région. La cérémonie de signature s’est tenue au Compass Coworking Centre, en présence de Stefano Asuni, président-directeur général et cofondateur de G&G Composite, et de Ramy Jallad, directeur général du groupe RAKEZ.

Prévue pour être pleinement opérationnelle en septembre, la nouvelle unité produira des composants hautes performances en matériaux composites, capitalisant sur les quatre décennies d’expertise de G&G Composite dans les secteurs de l’automobile – y compris le sport automobile et les hypercars – ainsi que dans les industries maritime, de la défense, de l’aéronautique et du design intérieur de luxe.

Asuni a souligné que Ras Al Khaimah s’était imposée comme un choix naturel pour cette expansion, grâce à sa proximité avec les principaux pôles industriels, au dynamisme croissant de son secteur automobile et à l’accompagnement actif de RAKEZ.

De son côté, Jallad a indiqué que l’arrivée de G&G Composite constitue une étape stratégique pour le développement du tissu industriel de l’émirat, renforçant son positionnement en tant que hub régional pour les industries de haute technologie. Il a mis en avant la valeur ajoutée que représente l’expertise italienne de l’entreprise dans la fabrication de matériaux composites avancés, en appui à la vision de Ras Al Khaimah de devenir une destination mondiale de l’innovation et des technologies de pointe.



