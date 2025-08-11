CHARJAH, le 11 août 2025 (WAM) – L’hôpital Royal Marsden Cancer Charity a salué le soutien déterminant de Son Altesse Cheikha Jawaher bint Mohammed Al Qasimi, épouse du souverain de Charjah et fondatrice/patronne royale de l’association Friends of Cancer Patients (FoCP), en faveur du développement de la médecine de précision pour le traitement du cancer.

Dans son rapport annuel, l’organisation britannique a mis en lumière les contributions de Son Altesse au progrès de la recherche contre le cancer, notamment à travers des initiatives menées ces cinq dernières années ayant accéléré les avancées du laboratoire de génomique clinique de Charjah, intégré au Centre de pathologie moléculaire (CMP) de l’Institut national britannique pour la recherche en santé et soins (NIHR), hébergé au sein du Royal Marsden. Ces actions ont permis de fournir plus rapidement des diagnostics précis et des traitements personnalisés innovants aux patients.

Le rapport souligne que le soutien de Son Altesse a permis à l’équipe scientifique du laboratoire d’accélérer la mise en œuvre de diagnostics et de traitements, apportant espoir à des milliers de malades. Cela s’est concrétisé par l’introduction d’équipements de pointe, tels que le premier système robotisé de test génomique au Royaume-Uni, et par la mise en réseau d’experts mondiaux en pathologie moléculaire, bio-informatique et recherche translationnelle.

Le laboratoire de Charjah a été inauguré en 2018 à l’initiative humanitaire de Cheikha Jawaher Al Qasimi, qui a fait don de 500 000 livres sterling pour sa création au sein du CMP du Royal Marsden. Cette contribution traduit sa conviction que l’investissement dans la recherche scientifique est essentiel dans la lutte contre le cancer et qu’il peut générer un impact mondial concret, au bénéfice des patients bien au-delà de l’institution.

Selon le rapport, le laboratoire est en voie de devenir le premier établissement au Royaume-Uni à proposer un test génomique entièrement automatisé, capable de réaliser 5 000 analyses par mois, grâce à une collaboration avec la société biotechnologique internationale Automata. Ce progrès a renforcé la détection précoce des mutations génétiques et permis une prise en charge proactive des patients à haut risque.

Parmi les technologies avancées utilisées figure l’appareil Nanopore PromethION, dédié au séquençage ADN longue lecture, ayant déjà permis l’analyse de 110 génomes complets pour orienter le développement de nouveaux traitements. Le CMP participe également à plusieurs essais cliniques d’envergure – notamment « ENABLE-NGS », « PREVAIL » et « ICED » (contre les leucémies, cancers du poumon et cancers rares), « SIGNIFIED » (dépistage annuel pour le syndrome de Li-Fraumeni), « INOVATE » (suivi sanguin des cancers de la tête et du cou), et « RECUT Plus » (résistance à la radiothérapie).

En 2024, le laboratoire a contribué à plus de 24 études publiées dans des revues spécialisées, présentées lors de grands congrès comme l’ESMO et l’ASCO, portant sur le profilage moléculaire pour redéfinir l’évaluation des risques et les stratégies thérapeutiques.

Le laboratoire de génomique clinique de Charjah incarne la vision des Émirats arabes unis qui consiste à investir dans le potentiel humain et la recherche scientifique, transformant l’action humanitaire en résultats tangibles pour les patients. Il représente un modèle de collaboration réussie entre philanthropie et science, positionnant Charjah comme un acteur majeur de la médecine génomique à l’échelle mondiale.

Ce succès illustre la vision et l’engagement de Son Altesse Cheikha Jawaher Al Qasimi pour soutenir les malades du cancer. Ses initiatives ont directement poté profit à plusieurs institutions spécialisées, parmi lesquelles l’Hôpital pour enfants atteints de cancer d’Égypte 57357, le Centre hospitalier pour enfants atteints de cancer du Liban (CCCL), l’Institut national du cancer d’Égypte (bâtiment Cheikha Jawaher Al Qasimi) et le Fonds de l’UICC pour les enfants atteints de cancer. Par ces actions, Son Altesse porte la mission humanitaire mondiale des Émirats au-delà des frontières.