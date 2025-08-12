Le chef de l’ONU condamne l’assassinat de six journalistes à Gaza par Israël

NEW YORK, 12 août 2025 (WAM) – Le Secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a condamné l’assassinat de six journalistes palestiniens lors d’une frappe aérienne israélienne à Gaza-Ville dimanche, a déclaré lundi son porte-parole, Stéphane Dujarric.

« Ces dernières tueries illustrent les risques extrêmes auxquels les journalistes continuent d’être exposés lorsqu’ils couvrent cette guerre », a-t-il affirmé, en appelant à l’ouverture d’une enquête indépendante et impartiale sur ces meurtres.

Selon le porte-parole, au moins 242 journalistes palestiniens ont été tués à Gaza depuis le début du conflit. Le Secrétaire général a réitéré que les journalistes et les professionnels des médias doivent être respectés et protégés, et pouvoir exercer leur mission à l’abri de toute intimidation ou violence.

Sur un autre volet, Dujarric a indiqué que l’ONU et ses partenaires ont acheminé des cargaisons de denrées alimentaires et de kits d’hygiène au point de passage de Karem Abu Salem, mais que, face à la détresse généralisée, ces biens ont été déchargés directement des camions avant d’atteindre leurs destinations prévues. « Les populations ont besoin d’un soutien vital constant pour survivre, et non de simples livraisons sporadiques », a-t-il déclaré.

Il a précisé que du carburant avait également été transporté depuis le point de passage, les autorités israéliennes autorisant en moyenne 150 000 litres par jour – un volume bien inférieur au minimum requis pour assurer les opérations vitales. Plus de la moitié des ambulances du Croissant-Rouge palestinien sont désormais à l’arrêt dans la bande de Gaza, faute de carburant et de pièces détachées, leur entrée étant interdite.