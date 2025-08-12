4,61 milliards AED de chiffre d’affaires pour ADNOC Logistics & Services au deuxième trimestre

ABOU DHABI, 12 août 2025 (WAM) – ADNOC Logistics & Services a annoncé aujourd’hui des résultats financiers exceptionnels pour le deuxième trimestre et le premier semestre 2025, dépassant les prévisions du marché et confirmant son efficacité opérationnelle ainsi que sa grande résilience face aux fluctuations économiques mondiales.

Le chiffre d’affaires de la société a progressé de 40 % sur un an, atteignant 4,61 milliards AED (1,25 milliard USD). L’EBITDA a augmenté de 31 % pour s’établir à 1,47 milliard AED (400 millions USD), tandis que le bénéfice net trimestriel a progressé de 14 %, à 866 millions AED (236 millions USD).

Sur les six premiers mois de l’année, ADNOC L&S a enregistré un chiffre d’affaires de 8,95 milliards AED (2,43 milliards USD), soit +40 % par rapport à la même période en 2024. L’EBITDA semestriel a progressé de 26 %, à 2,73 milliards AED (744 millions USD), maintenant une marge de 30 %. Le bénéfice net a atteint 1,54 milliard AED (420 millions USD), en hausse de 5 % sur un an et de 18 % par rapport au second semestre 2024.

La société attribue cette performance à la diversification et à la flexibilité de son modèle économique, ainsi qu’à une gestion optimisée des actifs. Les résultats ont été soutenus par la forte demande dans les services logistiques intégrés, le transport maritime et les services annexes.

Services logistiques intégrés : chiffre d’affaires en hausse de 22 % à 4,74 milliards AED (1,29 milliard USD), avec un EBITDA de 1,54 milliard AED (+27 %), grâce à l’intensification des opérations offshore, à la hausse des tarifs de marché et à l’expansion de la location d’équipements. Les projets d’ingénierie et de construction, dont l’île artificielle d’Al Amirah et les champs Halilah et Ghasha, ont contribué à la croissance.

Transport maritime : revenus en hausse de 89 % à 3,602 milliards AED (981 millions USD), portés par l’intégration des revenus de la flotte de pétroliers de Navig8. L’EBITDA a atteint 1,06 milliard AED (+25 %), avec une marge de 30 %.

Services : chiffre d’affaires en progression de 4 % à 607 millions AED (165 millions USD), et EBITDA en hausse de 22 % à 121 millions AED (33 millions USD), grâce à la hausse d’activité du terminal à conteneurs Borouge et à la contribution des services d’avitaillement maritime d’Integr8.

Fort de cette dynamique, ADNOC L&S a relevé ses prévisions annuelles, anticipant une croissance plus rapide soutenue par la demande et l’amélioration continue de l’efficacité opérationnelle. Le PDG, le capitaine Abdulkareem Al Masabi, a souligné que ces résultats trimestriels records témoignent de la solidité de la stratégie de croissance qualitative et de la capacité de l’entreprise à saisir les opportunités dans ses secteurs clés.