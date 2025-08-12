TRENDS : les jeunes, colonne vertébrale des nations, artisans de demain et bâtisseurs de l’avenir

ABOU DHABI, 12 août 2025 (WAM) – TRENDS Research & Advisory a réaffirmé son engagement constant en faveur de l’autonomisation des jeunes et de la préparation de nouvelles générations de chercheurs et de leaders capables de porter un changement positif au sein des sociétés, les considérant comme l’épine dorsale des nations, les bâtisseurs de demain et les artisans de l’avenir.

À l’occasion de la Journée internationale de la jeunesse, célébrée chaque année le 12 août, le centre a souligné que cette journée constitue une plateforme clé pour aborder les enjeux liés à la jeunesse et explorer les moyens de valoriser leur potentiel en tant que partenaires dans l’élaboration des perspectives nationales.

Le Dr Mohammed Abdullah Al-Ali, directeur général de TRENDS, a affirmé que l’investissement dans le potentiel des jeunes est un investissement dans l’avenir des nations. Il a ajouté que la stratégie de TRENDS repose sur la mise à disposition d’un environnement favorable permettant aux jeunes de transformer leurs idées en projets de développement concrets.

Il a précisé que TRENDS soutient les jeunes chercheurs et penseurs à travers des programmes spécialisés visant à développer leurs compétences en recherche et en analyse scientifique, en leur fournissant des outils d’analyse stratégique conformes aux normes internationales les plus élevées.

Le centre propose également des opportunités de formation avancée, en partenariat avec de grands instituts et universités, pour renforcer les capacités des jeunes et stimuler l’innovation, notamment dans les domaines de l’intelligence artificielle, des technologies de pointe, des politiques publiques, des études stratégiques et prospectives, ainsi que de la cybersécurité.

Pour sa part, Al-Anoud Al-Hosani, présidente du Conseil de recherche des jeunes de TRENDS, a indiqué que le conseil joue un rôle actif dans le renforcement de la contribution des jeunes dans les divers domaines de la recherche scientifique, tout en affirmant leur rôle en tant que leaders de demain et partenaires dans les processus de développement et d’édification de la nation.



